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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

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Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri
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Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

Lenovo Legion Pro 5 Dizüstü Bilgisayar

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Listemizin ilk sırasında %13 indirimle 129.999,00 TL'ye düşmüş olan Lenovo bilgisayar bulunuyor. 16" ekranıyla birçok oyuncunun tercihi olan bu model, 240 Hz yenileme hızına ve 1 TB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Havit Gamenote Fuxi-H7 RGB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

ppp - 2026-10-09T111109.599

Havit Gamenote Fuxi-H7, oyun oynarken kablo karmaşasıyla uğraşmak istemeyenler için güzel bir alternatif. 40 mm sürücüleriyle oyunlardaki sesleri duyabilir, gürültü önleyici mikrofonuyla takım arkadaşlarınızla rahatça iletişim kurabilirsiniz. Şimdi %14 indirimle 1.899,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple iPhone 16 Plus

ppp - 2026-10-09T111143.622

Prime'a özel fırsat olarak karşımıza çıkan Apple iPhone 16 Plus, daha uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekrana sahip model, 48 MP Fusion kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SONGMICS Ofis Sandalyesi

ppp - 2026-10-09T111159.660

Uzun saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız ve bir koltuk arayışındaysanız SONGMICS'e ait ürünlere göz atabilirsiniz. Son 90 günün en düşük fiyatına ve %28 indirim oranına sahip bu koltuk da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Karaca Hatır Plus Mod 5 in 1 Kahve Makinesi

ppp - 2026-10-09T111219.575

Karaca Hatır Plus Mod 5 in 1 Kahve Makinesi, tek tuşla 5 farklı kahve hazırlayabiliyor. Sesli ve ışıklı uyarılarıyla kahveniz hazır olduğunda haber veren bu makine, otomatik kapanma özelliğiyle de kullanımı kolaylaştırıyor. Ürün şimdi %47 indirim fırsatıyla 6.900,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless Mouse

ppp - 2026-10-09T111235.605

HyperX Pulsefire Haste 2, 61 gram ağırlığındaki hafif tasarımı sayesinde uzun oyunlarda bile elinizi fazla yormuyor.

26.000 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü, 6 tuşu ve kişiselleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza imkân tanıyor. Mouse, Prime fırsatları kapsamında %12 indirime sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo Legion 27Q-11 Gaming Monitör

ppp - 2026-10-09T113436.836

27 inç ekrana sahip Lenovo Monitör, 300 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 10.599,00 TL’ye satışta.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Pad 7 Tablet

ppp - 2026-10-09T111308.599

Xiaomi Pad 7, hem günlük işlerini halletmek hem de dizi izleyip oyun oynamak isteyenler için güzel bir alternatif. 11,2 inç 3.2K ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü sunan tablet, HyperAI desteği ile optimize edilmiş. Ürün şimdi %11 indirimle 19.960,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Redragon K617-RGB Oyun Klavyesi

ppp - 2026-10-09T111320.653

Redragon K617-RGB, uygun fiyatlı klavye arayan oyuncuların ilgisini çekebilecek modellerden biri. Klavye, %60 tasarımı sayesinde masada fazla yer kaplamıyor ve mouse hareketleri için daha geniş alan bırakıyor. Mekanik tuşlarıyla oyun oynarken rahat bir kullanım sunuyor, RGB aydınlatmasıyla da masanıza renk katıyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi %30 indirimle 1.192,80 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

KlasseGear Blitz Speed Series Mouse Pad

ppp - 2026-10-09T111338.360

Listemizin son ürünü ise KlasseGear mouse pad oluyor. Klasse Blitz Speed Series, oyun sırasında mouse’unu rahatça hareket ettirmek isteyenler için geniş bir alan sunuyor. 480 x 400 mm ölçülerindeki bu mouse pad, kaymaz tabanı sayesinde oyun sırasında yerinden oynamıyor. %50 indirimde olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

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