Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil kullanımının TOGG'la birlikteTürkiye'de bir hayli artacağını ve bu ihtiyaca yönelik şarj altyapısı oluşturmada yeni bir harita çizdiklerini açıkladı.

Elektrikli otomobillerin dünya çapında kullanımı artamaya başladığından beri her ülke kendi altyapısını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu altyapıların kilit noktası olan şarj istasyonları, Türkiye için de büyük önem arz ediyordu ve TOGG da dahil olmak üzere elektrikli otomobillerin yaygınlaşabilmesi için bu istasyonlar bir zorunluluk haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçların geniş çaplı kullanımı ve gelişimi için şarj altyapısı oluşturmakta bir harita çizdiklerini bu haritaya göre teknik standartların, mevzuat düzenlemelerinin ve yatırım desteklerinin belirlendiğini açıkladı. Varank, önümüzdeki dönemde Türkiye'de 200 binden fazla şarj istasyonuna ihtiyaç duyulacağını ve bu ihtiyaca yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.

Elektrikli otomobillerle birlikte şarj istasyonlarının sayısı da artacak

Kısa bir süre içerisinde Türkiye'de bir hayli yaygınlaşması beklenen elektrikli otomobil kullanımı hakkında konuşan Varank, şarj istasyonları için belirli bir standart hazırlandığını ve bu standarlar doğrultusunda ortak bir dil oluşturulacağını açıkladı. Varank, açıklamasında "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor" ifadelerine yer verdi.

Elektrikli otomobil kullanımının Türkiye'de yaygınlaşacağının altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillerle beraber şarj istasyonlarının da büyüme göstereceğini dile getirirken, bu yolda çizilen harita için şu açıklamalarda bulundu; "Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi olması bakımından önemli bir adım. Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemelerine ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak.