Vatan Bilgisayar Hakkında Ağır Suçlama: İnceleme Başlatıldı

Bir Vatan Bilgisayar müşterisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda garantiye gönderdiği bilgisayarına madencilik sistemi kurulduğunu açıkladı.

Türkiye’nin en büyük elektronik eşya perakende zincirlerinden birisi olan Vatan Bilgisayar, bugün bir müşterisinin çarpıcı bir iddiasıyla gündeme geldi. Vatan Computer müşterisi Alper Kahveci, Twitter’da yaptığı paylaşımda bilgisayarını garantiye verdiğini, fakat serviste bilgisayarından izni olmadan işlemler yapıldığını aktardı. Yapıldığı iddia edilen işlemlerse hiç de ufak çaplı değildi.

Alper Kahveci’nin iddiasına göre garantiye verilen bilgisayara kripto para madenciliği için sistem kuruldu. Bununla birlikte servisteki çalışan, garantiye verilen bilgisayar üzerinden YouTube’da yetişkin içerikli videolar izledi. Bu videolara ait Google Chrome üzerindeki kanıtlar, Chrome geçmişinin silinmesiyle birlikte ortadan kaldırılmıştı.

Peki, müşteri bu bilgileri nereden edindi?

Garantiye gönderdiği bilgisayar üzerinden çarpıcı işlemler yapıldığını iddia eden Alper Kahveci, bu bilgisayarı antivirüs ve güvenlik yazılımı Bitdefender’ın Premium hizmeti sayesinde edindiğini açıkladı. Kahveci, bilgisayarında yönetici girişi yapılmadan işlem yapıldığı için bu işlemlerin silimine izin verilmemiş olduğunu söyledi.

Vatan Bilgisayar'ın açıklaması:

Alper Kahveci’nin paylaşımlarının ardından Vatan Bilgisayar, olaya dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada ilk iş olarak ilgili mağazanın müdürü, bölge müdürü ve insan kaynakları departmanının konuyu araştıracağı belirtildi. Bunun ardından olaya ilişkin Ahmet Kahveci’ye arama yoluyla dönüş yapacakları ifade edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından Vatan Bilgisayar’a karşı birçok Twitter kullanıcısından tepki geldi. Ahmet Kahveci’yse olayı mahkemeye taşıyacağını belirtti. Olaya dair yeni gelişmeler oldukça aktaracağız.