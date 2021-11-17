Vatandaşların Yüzde Kaçı Pandemiden Önceki Hayatına Döndü?

Koronavirüs pandemisinin Türk toplumunun alışkanlıklarını nasıl etkilediği araştırıldı. Yapılan araştırma, pek çoğumuzun pandemi nedeniyle tedirgin olduğunu gözler önüne seriyor. Yüzde 16'mız ise bir daha asla eskisi gibi olamayacağımızı düşünüyor...

Geçtiğimiz yıl itibarıyla hayatımızı esir alan koronavirüs pandemisi, tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Artık pek çoğumuz, zorunlu haller dışında dışarıya çıkmaya çekiniyor. Ayrıca eğitim ve iş hayatı da artık yavaş yavaş dijital dünyaya kaymış durumda. İşte bununla ilgili bir araştırma yapan Ipsos isimli araştırma şirketi, oldukça çarpıcı sonuçlar açıkladı. Görünen o ki hala pek çoğumuz, pandemiden korkuyor.

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması isimli çalışmaya göre salgın öncesi hayatına dönen vatandaşların oranı, yalnızca yüzde 15. Aşılıların yüzde 14'ü eskisi gibi yaşadıklarını söylerken aşısızların yüzde 21'inin bu beyanda bulunmuş olması dikkat çekici. Salgın öncesi hayatına döneceğini düşünmeyenlerin genel oranı ise yüzde 16. Bu veriler, Türk toplumunun koronavirüs öncesi ve sonrası için ikiye bölündüğünün açık bir göstergesi.

Tedirginlik çok yüksek

Yapılan araştırmalara göre vatandaşlar, koronavirüsten ciddi anlamda korkuyorlar. Çünkü yüzde 37'miz, salgın öncesi kadar olmasa da sosyal hayata geri döndüğünü ifade ediyor. Eskisi gibi yaşamak istediklerini söyleyen ancak virüs nedeniyle tedirgin olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 33. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 16 seviyesinde.

Araştırmanın verdiği dikkat çekici verilerden bir diğeri de kapalı alanlarla ilgili. Öyle ki araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 65'i alışverişe gidiyor ve bundan çekinmiyor. Ancak sinema gibi kapalı alanlara gitmeye devam edenlerin oranı yalnızca 40. Halihazırda arkadaşlarıyla buluşmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49, misafir ağırladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 47 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Görünen o ki toplumdaki hakim görüş, pandemiyi kabul edip, bununla yaşamaya alışmak...