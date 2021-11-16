Hangi COVID-19 Aşısının 3. Dozda En Etkili Olduğu Açıklandı

Prof. Dr. Ali Kutlu, 2 doz Sinovac’ın üzerine 3. doz olarak hangi aşıyı yaptırmamız gerektiğini açıkça ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Şu an elimizde olan verilere göre BioNTech’in 3. doz olarak alınması, antikor seviyesini neredeyse %100’e çıkarıyor.

Hâlâ sonunu getiremediğimiz COVID-19 pandemisinin şiddeti ve ölümcüllüğü, bugüne kadar çıkarılan aşılar sayesinde kontrol altına alındı. Ancak alındığında hep ya da en azından uzun süre koruyuculuğu olan bir aşının bulunması için önceki aşıların geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu olana kadar, şu anki aşıların ne kadar güçlü ve ne kadar uzun süreli bir koruma sağladığıyla ilgilenmek durumundayız.

Geçtiğimiz haftalarda BioNTech aşısı, 6 aydan sonra koruyuculuğunu yitirdiği için FDA ve EMA’dan 3. doz onayı almıştı. Sinovac’ın ise 3. aydan itibaren etkisini yitirdiğini aylar önce öğrenmiştik. 2 doz Sinovac aşısı olanların hangi aşıyı almasının daha iyi olacağını dair henüz yeterince veri yok, ancak elimizdeki verilerle yetinirsek cevap BioNTech.

Koruyuculuk BioNTech'le neredeyse %100'e çıkıyor

Allerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla 2 doz Sinovac üzerine hangi aşıyı yaptırmanın daha mantıklı olacağını paylaştı. Bu konuda fazla veri olmadığını belirten Kutlu, Şili’de elde edilen verilere göre hazırlanan bir tabloyu bu konuda soru işareteleri bulunan insanlara sundu. Verilere göre 2 doz Sinovac’tan sonra tekrar Sinovac aşısı olmak antikor oranını %54’ten %74’e çıkarırken, 3. doz olarak BioNTech aşısı olmak bu oranı %95’e çıkarıyor.

3. ve belki de 4. doz, hatta bunun üzerinin olup olmayacağı şu anda pandemi alanında en çok merak edilen konulardan biri. Başta belirttiğimiz gibi, bir aşının uzun süreli korumaya sahip olması, kullanıma sunulmasından sonra alacağı güncellemelere de bağlı. BioNTech'in kurucu ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının formülünün değişeceğini daha önce açıklamıştı. Bu doz muhabbetine artık gerek kalmayacağı zamanın ne zaman olduğu ise muamma.