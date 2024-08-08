Cilt ürünü olarak birçok kişinin kullandığı vazelinin ortaya çıkışının aslında epey tesadüfi bir arka planı var. Petrol kuyusunda çalışan işçilerin keşfedip bir kimyagerin geliştirdiği mucizevi ürünün hikâyesi…

Cilt bakım dünyasının en bilindik ürünlerinden vazelin, ilk defa 19. yüzyılda keşfedildi ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak popülerlik kazandı.

Bulunma ve üretim hikâyesi ise epey ilginç ve beklenmedik olaylarla dolu. Gelin, günümüzde her evde olan bu ürünün ardında nasıl bir hikâye olduğuna birlikte bakalım.

Temelden başlayalım. Vazelin nedir?

“Petrol jeli” olarak da bilinen vazelin; çoğunlukla renksiz ve yarı katı bir jeldir. Sürüldüğünde cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve nemlendirici olarak sık sık kullanılır. Farklı kozmetik ürünlerinin içinde de bulunabilir.

Nemlendirme özelliğinin yanı sıra ciltteki herhangi bir tahrişi, kesiği, yanığı iyileştirmede de kullanılabilir ancak belirtmekte fayda var, cildinizdeki herhangi bir problemi ilk önce doktorunuzun görmesi ve ona göre kullanacağınız ürünü tavsiye etmesi gerekir. Bu yüzden cilt problemlerinde doğrudan vazelin kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Aslında işçiler sayesinde keşfedilmişti.

19. yüzyılın ortalarına doğru Kimyager Robert Chasebrough tarafından keşfedilen vazelin, aslında tesadüfi bir şekilde bulundu. Petrol kuyularında kimyagerlik yapan Robert, 1959 senesinde Pennysylvania’daki bir petrol kuyusunda çalışıyordu ve işçiler “Rod Wax” adlı, petrol kuyularının çevresinde bulunan yapışkan bir maddeyi bulmuştu.

Rod Wax, petrol çıkarılırken borularda ve makinelerde biriken bir maddeydi. İşçilerin ayaklarına yapışan madde sinir bozucu olsa da bir süre sonra ayaklarındaki yaraları iyileştirdiğini fark ettiler. İşçiler ise bu maddeyi alıp cilt yaralarına sürmeye başladı ve bu durum Robert’ın ilgisini çekti.

Maddeyi daha fazla araştırmaya koyuldu.

Robert, bir kavanoza koyduğu Rod Wax hakkında daha fazlasını öğrenmek için New York’a giderek burada çalışmalara başladı. Saflaştırma süreçleri uyguladı ve en sonunda bizim vazelin olarak bildiğimiz petrol jelini elde etmeyi başardı.

Petrol jelinin, gerçekten de cildi koruma ve iyileştirme özellikleri vardı. 1872 senesinde Robert, ürünün patentini alarak ismini “Vaseline” koydu. Ücretsiz numuneleri tüm New York’a dağıttı. Tabii ki Vaseline hızla yayıldı ve cilt ürünü olarak tüm dünyada popülerlik kazandı. Reklamlarda; Vaseline’in yanık, kesik ve diğer cilt rahatsızlıklarında ne kadar etkili olduğu gösteriliyordu.

Günümüzde Vaseline, dünyanın her yerinde bilinen ve kullanılan bir ürün. Üstünden ne kadar yıl geçerse geçsin aynı temel üretim süreciyle üretiliyor.

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