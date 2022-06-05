Venüs, Güneş ile Dünya'nın Tam Arasından Geçti [Video]

Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs, 10 yıl önce bugün tam da Dünya ile Güneş arasından geçmiş, bilim insanlarına Venüs'ün silüetini yüksek kontrastlı olarak gözlemleme imkanı sağlamıştı. Bu olayın 10. yılında anılmasına neden olan şey ise önümüzdeki 95 yıl boyunca böyle bir kesişmenin yaşanmayacak olması.

Tarihler 5 Haziran 2012'yi gösterdiğinde Venüs, yıldızımız Güneş ile üzerinde bulunduğumuz Dünya'nın arasından geçerek bir nevi küçük bir güneş tutulması gerçekleştirmişti. Ancak bu mini tutulma, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girdiğinde olduğu gibi bir gökyüzü kararmasına neden olmadı çünkü Venüs, Dünya'dan uzaklığı sebebiyle Güneş'in yalnızca yüzde 3'ünü kapatabilmişti.

Biz sıradan insanlar böylesi bir doğa olayının gerçekleştiğini bile fark etmezken bilim insanları, mümkün olduğunca fazla görüntü ve veri toplamaya çalışıyorlardı zira Venüs'ün bir sonraki 'güneş tutulması'na tam tamına 105 yıllık bir süre vardı. Yani 2012'deki tutulmayı gözlemleyen bilim insanlarının muhtemelen hiçbiri, bir sonraki Venüs kaynaklı mini güneş tutulmasını göremeyecek.

Venüs, 8 yılda iki kez Güneş ile Dünya arasından geçiyor ancak bir sonraki genişe 95 yıl var. Tamam da nasıl?

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki siyah nokta, Güneş'in önünden geçen Venüs'ün silüeti. Venüs'ün Güneş'in yanında ne kadar küçük kaldığını gördüğünüzde, bu mini güneş tutulmasını gerçekleştiği sırada neden fark edemediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. Venüs, Dünya'dan Güneş'in önünden geçerken gölge oluşturamayacak kadar uzak ve küçük.

Venüs, 2117 yılına kadar Güneş ile Dünya arasından geçmeyecek

Gezegenler, Güneş'in etrafında dairesel bir yörüngede dönerken bir yandan da aşağı yukarı salınım gerçekleştirirler. Bu nedenle Venüs, dairesel yörüngesinde dönmeye devam ederken Güneş ile Dünya arasından geçmeye devam edecek olsa da gölgesinin tam olarak Dünya'ya düşmesi, oldukça nadir gerçekleşir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Venüs, Güneş ile Dünya arasından son olarak 5 Haziran 2012'de geçti. Bir sonraki geçiş için bilim insanlarının paylaştığı tarih 10-11 Aralık 2117. Ondan da sonraki kesişme için tahmin edilen tarih ise 8 Aralık 2125. Bir dakika; bir sonraki kesişme ile ondan da sonraki kesişme arasında neden sadece 8 yıl var?

İki geçiş arasında önce 8 sonra 105 yıl var

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gezegenler dairesel hareketlerini salınımlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. İlginçtir ki Venüs'ün mini güneş tutulması, bu salınım hareketi neticesinde 8 yılda 2 kez gerçekleşiyor ancak üçüncü tutulma 105 yıl sonra gerçekleşiyor. Bu 105 yıllık aradan sonra 8 yıl sonra bir kesişme daha gerçekleşiyor ve bir 105 daha gerçekleşmiyor.Bilim insanları, Venüs'in Güneş etrafındaki hareketlerini bilgisayar simülasyonlarına aktararak kesişimlerin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini yıllar yıllar önceden öngörebiliyorlar.

Bu görüntülerin yenilerinin çekilmesi için 95 yıl beklememiz gerekiyor. Kim bilir belki de o tarih geldiğinde hem Venüs'ün yüzinde hem de Güneş'in yanı başında bir uzay aracımız olur ve bizlere çok daha benzersiz görüntüler sunabilir.

6 Haziran 2012 tarihli aşağıdaki video, günümüzden tam 10 yıl önce Venüs, Güneş'in önünden geçerken çekilen görüntülerin bir derlemesini içeriyor. Güneş'in farklı görüntülerde farklı renklerde olmasının nedeninin bilim insanlarının çeşitli araştırmalar için söz konusu olayı farklı ışık türlerinde de kayda olması olduğunu belirtelim.

Venüs'ün Güneş ile Dünya arasından geçerken görüntülendiği video