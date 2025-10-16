Tümü Webekno
  Webtekno
  Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Veo 3.1 ünlü "Will Smith spagetti yiyor" testinden geçti

Google’ın yeni video yapay zekâsı Veo 3.1, Will Smith’in spagetti yediği gerçekçi bir video üretti.

Veo 3.1 ünlü "Will Smith spagetti yiyor" testinden geçti
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google’ın yeni video üretim modeli Veo 3.1, “Will Smith spagetti yiyor” temalı test videosunu inanılmaz gerçekçilikte üretti. Video, sosyal medyada hızla yayılarak yapay zekânın geldiği noktayı bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu video aslında 2019’dan beri yapay zekâ dünyasında sembolik bir test olarak biliniyor. “Will Smith spagetti yerken” gibi tuhaf ama belirgin bir sahne, video üretim modellerinin sınırlarını görmek için sıkça kullanılıyor. Çünkü hem yüz mimikleri, hem yemek yeme hareketleri, hem de doğrudan tanınan bir yüzün gerçekçilikle yansıtılması bekleniyor.

Sadece metinle sahne oluşturan Veo 3.1, karakter yüz ifadelerinden yemek yeme seslerine kadar birçok detayı başarılı şekilde simüle ediyor. Ancak bazı kullanıcılar, ses efektlerinin hâlâ yapay hissedildiğini belirtti.

Google, içeriklerin ayırt edilebilmesi için videolara görünmez su işareti (SynthID) yerleştiriyor ve “Veo” etiketiyle işaretliyor. Yine de bu tarz içerikler, deepfake tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gerçeklik ile dijital kurgu arasındaki çizgi her geçen gün daha da bulanıklaşıyor.

Gemini

