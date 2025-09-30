Vercel CEO'su Netanyahu ile Fotoğraf Paylaştı: İnternet ve Geliştirici Dünyası Ayağa Kalktı

Geliştirici araçları ve bulut altyapısı konusunda önde gelen firmalardan olan Vercel'in CEO'sunun İsrail Başbakanı Netanyahu ile paylaştığı fotoğraf çok büyük tepki topladı.

ABD merkezli Vercel, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliği sağlamak için geliştirici araçları ve bulut altyapısı sağlayan, teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biriydi. Aynı zamanda yapay zekâ bulut teknolojileri konusunda da öne çıkıyordu. Ancak şirket, bugün farklı bir konuyla gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, **ABD’de teknoloji devlerinin liderleriyle **özel bir görüşmede bir araya geldi. Yapay zekâ teknolojilerinin İsrail ekonomisine katkı sağlaması üzerine yapıldığı belirtilen toplantıda Ramp patronu Eric Glyman’dan Vercel’in CEO’su Guillermo Rauch’a kadar sektörden birçok patron katıldı. İşte Vercel’in gündeme gelmesi de tam olarak Guillermo Rauch’tan kaynaklanıyor. Öyle ki Rauch, X hesabından tüm dünyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Vercel CEO’su Guillermo Rauch’un paylaşımı

Arjantinli Vercel CEO’su, gönderisinde Netanyahu ile birlikte yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı. Açıklamasında ise “Başbakan Netanyahu ile yapay zekâ eğitimi ve okuryazarlığın özgür toplumlarımızı nasıl ileriye taşıyacağı konusunda yaptığım sohbetten keyif aldım. Yapay zekânın herkese yazılım geliştirme gücü vermesi ve bunun kalite ve ilerlemeye hizmet etmesinin önemi hakkında konuştuk.” İfadelerini kullandı.

Vercel CEO’sunun Netanyahu ile olan bu fotoğrafı kısa sürede Türkiye’de dahil dünya çapında tepki çekmeye başladı. Teknoloji sektöründen birçok insan, paylaşıma yanıt vererek Netanyahu ile fotoğraf paylaşan Rauch’u kınarken sert tepkiler verdi. Vercel ile çalışmayı bırakacağını söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Vercel CEO’sunun paylaşımına gelen bazı tepkiler

"Fotoğrafı sizin için düzelttim."

"Vercel CEO'su Guillermo Rauch'un uluslararası alanda tanınan bir soykırım işleyen bir savaş suçlusuyla görüşmesini görmek şok edici."

"Bu görseli Vercel hesapları ve Next.js depolarını yönettiğim 5 müşteriye gönderdikten sonra hepsi bana Vercel ile olan bağlarımı derhal kesmem için yeşil ışık yaktı."

Vercel CEO'sunun selfie'sinden sonra Replit'e geçtim. Sorunsuz ve harika bir deneyim!"

"Vercel aboneliğimi iptal ettim. Bir süredir zaten istiyordum. Hatırlatma için teşekkürler."

"Birisi, herhangi bir amacı olmadan savaş suçları işleyen korkunç bir insanla selfie çekilip paylaşmaz. Guillermo, senin amacın ne?"

Guillermo Rauch kimdir?

35 yaşındaki Guillermo Rauch, Arjantin doğumlu bir yazılım mühendisi. Rauch, özellikle Vercel ile modern web geliştirmenin şekillenmesinde önemli rol oynadı. 2010'lu yıllarda gerçek zamanlı web uygulamaları için popüler Socket.IO projesiyle öne çıktı. Bunlar dışında Mongoose, Next.js gibi projeleri de var. 2015 yılında ise ZEIT'ı kurdu. Bu şirket, geliştiricilerin web uygulamalarını hızlıca dağıtmasına, ölçeklendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olan bulut altyapıları sunarak zamanla yükseldi. 2020'de Vercel adını alan ve son yıllarda yapay zekâ bulut altyapısında da öne çıkan şirket, bu alanda dünyada en önde gelen firmalardan biri olmayı başardı ve Rauch'u web dünyasında başarılı bir isim hâline getirdi.

Vercel'e yapılacak olası bir boykotun etkileri ne olur?

Eğer gelen tepkiler büyürse ve Vercel'in hizmetlerine yönelik boykot artarsa bazı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu durum, kesinlikle daha şimdiden marka imajına zarar vermiş durumda. Geliştiricilerin ve şirketlerin alternatiflere yönelmeye başladığını görebiliriz. Açık kaynak toplulukları ve bireysel geliştiriciler arasında hızla yayılabilir ve Vercel üzerinde etkileri olabilir. Ama son kullanıcıyı etkileyecek bir şey olur mu bilemiyoruz. Geliştircilerin alternatiflere yönelmesi, kullanıcı ve geliştiriciler için çok fazla olumsuz sonuçlar doğurmayabilir. Dolaylı yoldan geçiş sürecinde Vercel kullananların projelerinde erişim sorunları gibi şeylerle karşılaşılabilir. Uzun vadede ise bir sıkıntı olmaz.

Tabii ki büyük şirketlerin de Vercel ile anlaşmalarının olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden boykotun daha küçük çaplı geliştiricilerde olacağını tahmin etmek mümkün. Büyük şirketlerin anlaşmalarından dolayı Vercel'i bırakmaları zaman alabilir. Tabii ki burada her şey gelen tepkilerin ne kadar büyüyeceğine bağlı.

Vercel'in alternatifleri neler?

AWS Amplify

Replit

Cloudflare Workers

Render

OpenNext

Netlify

Vercel hizmetlerini kullananan ancak olaylardan sonra alternatif arayan geliştiriciler için birçok seçenek var. AWS Amplify, Replit, Cloudflare Workers gibi hizmetler örnek verilebilir.

Vercel CEO'suna gelen tepkileri ve olası sonuçlarını birlikte inceledik. Rauch'un bu paylaşımının şirketin imajı için gerçekten çok kötü bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Neler olacağını zamanla göreceğiz ancak tepkiler hiç azalacak gibi durmuyor.