Vergi Muafiyeti Bitti Ama: Vergisini Ödeyerek İnternetten Yurt Dışı Alışveriş Yapmak Mümkün mü?

6 Şubat itibarıyla güncel 30 Euro olan vergi muafiyeti sınırı komple kaldırılacak. Peki bu süreç sonrasında yurt dışından alışveriş yapmak nasıl mümkün olacak?

Vergi Muafiyeti Bitti Ama: Vergisini Ödeyerek İnternetten Yurt Dışı Alışveriş Yapmak Mümkün mü?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz haftalarda değişen yeni gümrük kuralları nedeniyle hepimizin aklında o malum soru var... "30 euro limiti de artık yok ama vergisini ödersem istediğim ürünü yurt dışından getirtebilir miyim?"

Cevap hem evet hem hayır çünkü artık ürünün fiyatıyla birlikte kategorisi de önem taşıyor. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve yurt dışından bir ürün siparişi verirsek nelerle karşılaşacağız?

6 Şubat'ta neler değişecek?

2

Bugün hâlâ geçerli olsa da 6 Şubat'ta değişecek olan sistemde 30 Euro'nun altındaki ürünleri "vergisini sipariş anında ödeyerek" sorunsuzca teslim alabiliyorduk ancak yeni düzenleme ile bu "Bireysel Hızlı Kargo Muafiyeti" tamamen kaldırılıyor.

Bu şu demek... Devlet artık yurt dışından gelen her koliye, ticari bir ithalat gözüyle bakacak ve prosedürler de buna göre işleyecek.

"Vergisini ödesem de mümkün değil mi?"

2

İşte en çok merak edilen nokta burası. Teknik olarak yurt dışından ürün getirmek "yasaklanmıyor" ancak bireysel kullanıcı için imkânsız hale getiriliyor diyebiliriz.

Eskiden %30 veya %60 vergi ödeyip aldığınız o basit telefon kılıfı veya tişört için 6 Şubat'tan sonra şu süreçler işleyecek:

  • Ürününüz "Hızlı Kargo" (ETGB) kapsamından çıkarılacak.
  • Her bir paket için Gümrük Müşaviri tutmanız gerekecek.
  • Ürünün vergisine ek olarak gümrük müşavirlik ücreti, ardiye (depo) masrafı, ordino ücreti ve damga vergisi gibi kalemler çıkacak.

Sonuç olarak 5 Euro'luk bir ürün için bile yüzlerce, hatta binlerce liralık masraf ve günlerce süren bürokrasi ile uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Yani sorunun cevabı teoride mümkün ama pratikte hayır. Artık ürünler katbekat pahalıya geleceği için bireysel alışveriş fiilen bitmiş oluyor.

Neden böyle bir karar alındı?

2

Bu radikal kararın arkasında yatan temel sebep "haksız rekabeti önlemek" ve yerli üreticiyi/satıcıyı korumak.

Yurt dışından gelen milyonlarca küçük paketin, iç piyasadaki dengeleri bozduğu gerekçesiyle kapılar bireysel kargolara kapatılarak tüketicinin yurt içi pazara yönelmesi hedefleniyor.

İstisnalar var mı?

2

Genellikle gümrük kanunlarında en büyük istisna basılı yayınlar (kitaplar) için yapılır.

6 Şubat düzenlemesinde de şahsi kullanım amaçlı kitap alışverişlerinin (belirli bir limite kadar - genellikle 150 Euro) bu "ticari işlem" zorunluluğundan muaf tutulması bekleniyor ancak elektronik, giyim, kozmetik, hobi malzemeleri gibi diğer tüm kategorilerde "kolay geçiş" dönemi kapanıyor.

Yolcu beraberinde getirilen ürünleri etkileyecek mi?

2

Bu yasak/kısıtlama sadece kargo ve posta yoluyla gelen eşyaları kapsıyor. Yurt dışına seyahat edip, valizinizde getirdiğiniz (ticari miktar arz etmeyen) şahsi eşyalarınız için gümrük kuralları, "Yolcu Beraberinde Getirilen Eşya" statüsünde devam ediyor.

Yani yurt dışından gelirken kendiniz getirdiğiniz sürece sorun yok ancak "kargoyla kapıma gelsin" dönemi tabiri caizse 6 Şubat itibarıyla sona eriyor.

Alınan karara ilişkin detaylar:

webtekno

