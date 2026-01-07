Yurt Dışından Online Alışveriş Devri Bitti: 30 Euro'luk Vergi Muafiyeti Kaldırıldı

Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile yurt dışından getirilen ürünlere yönelik 30 euro'luk vergi muafiyeti uygulamasına son verildi. 30 gün sonra yürürlüğe girecek uygulama, 1 euro'luk bir ürün için bile gümrük vergisi ödenmesini şart koşacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yurt dışından alışveriş yapan tüm vatandaşı etkileyen bir karar yayımlandı. "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10813)" ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş yapılması durumu tamamen kaldırıldı.

Mevcut düzenlemeye göre kargo dahil fatura bedeli 30 euro'nun altında olan alışverişlerde gümrük vergisi muafiyeti uygulanıyordu. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile muafiyet uygulaması sonlandırıldı. Artık kargo dahil ücreti 1 dolar olan bir ürün almanız hâlinde bile gümrük vergisi ödeyeceksiniz.

30 gününüz daha var:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararın açıklamasına baktığımızda yürürlüğe giriş tarihinin 30 gün olduğunu görüyoruz. Yani kardo dahil 30 euro ve altı alışverişlerde gümrük vergisinden muaf olmak isteyen vatandaşlar, bir ay daha sorun yaşamayacaklar. Sonraki süreçte ise vergi ödemesi yapılmayan ürünün Türkiye'ye girişi mümkün olmayacak.

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş, sıradan vatandaşın işine geliyordu. Özellikle Türkiye'de bulunamayan ürünler, Çin gibi ülkelerden vergiye takılmadan getirilebiliyordu. Ancak geçmişte yapılan açıklamalar, bu durumun bazı kişilerce suistimal edildiğini ortaya koymuştu. Bugün alınan karar, suistimallerin önüne geçilmesini sağlamış oldu.