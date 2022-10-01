İnternette veya uygulama mağazalarında gezerken karşımıza çıkan bazı uygulamaları merak edip indirebiliyoruz. Maalesef bu uygulamalar her zaman masum çıkmayabiliyor ve bilgilerimizi toplayabiliyor. Fobito kanalımızda incelediğimiz o uygulamalardan bazılarını sizler için derledik.

Telefonlarımızda onlarca, uygulama mağazalarında ise yüzlerce uygulama mevcut. Örneğin; fotoğraflarınızı düzenlemek için bir uygulama istediğinizde mağazada sizi bir sürü uygulama karşılıyor ve hangisinin işinize yarayıp yaramadığını anlamak bile zorlaşıyor.

Madalyonun bir de diğer yüzüne bakacak olursak; ne kadar fazla uygulama varsa verilerimiz de o kadar çok toplanıyor demek. Yani konum, adres, fotoğraf gibi bilgilerimizin yanlış ellere geçmesi an meselesi haline geliyor. Fobito isimli YouTube kanalımızda uzun bir süredir ‘Melek Yüzlü Şeytan Uygulamalar’ serisiyle, bu uygulamalardan ve sakıncalarından bahsediyoruz. Gelin, o uygulamalara ve neden böyle nitelediğimize bir bakalım.

Reklamsız YouTube kullanmak yalnızca bir hayaldi...

İnternet üzerinden müzik dinlemek, dizi veya film izlemek hiçbir aboneliğiniz yoksa oldukça zor bir hale geldi. Girdiğimiz her sitede, tıkladığımız her yerde karşımıza reklamlar çıkıyor. YouTube Vanced’ın vaatleri ise Premium aboneliğe ihtiyacınız kalmadan YouTube üzerinden video izleyebilecek olmanız. Ancak durum pek de masum değildi.

YouTube Vanced, güvenli olmadığı gibi yasa dışı bir uygulama olduğu için yaklaşık 7 ay önce kapatılmıştı. Bir süre önce de başka bir geliştirici ekibi uygulamayı Revanced ismiyle yeniden hayata geçireceklerini duyurdu. Şu anda YouTube Vanced, yalnızca APK olarak indirilebiliyor ancak telefonunuza veya herhangi bir cihazınıza bilmediğiniz ve çoğu güvenli olmayan sitelerden uygulama yüklemeniz de bambaşka sorunlara yol açabilir.

Instagram’dan sizi kimin engellediğini ve takibi bıraktığını görmek bilgilerinizin çalınmasına sebep olabilir.

Gelişen internet dünyası neredeyse her konuya bakış açımızı değiştirmeye başladı. Diyelim ki bir arkadaşımız bizi Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Bunu gördüğü anda birçok insan kendisini takip etmeyen arkadaşını takip etmeyi bırakacaktır. Peki ya görmüyorsak?

Takipçi sayımız gitgide azalırken bizi kimlerin geri takip etmediğini görememek sinir bozucu olabiliyor. Üstelik binlerce kişiyi takip ediyorsanız ve onlar da sizi takip ediyorsa bu ayrımı yapmak çok daha zor. Tam da bu noktada da InstaFollowers benzeri uygulamalara başvurabiliyoruz. Ancak bu uygulamalar, sizin verilerinizi almakla kalmıyor; aynı zamanda tüm arkadaşlarınızın da güvenliğini tehlikeye atıyor. Üstelik hesabınızın şifresini girmenizi isteyen bu uygulamalar, hesabınızın çalınmasına da sebep olabiliyor.

Telefonumuzun depolama alanını temizlemek bu kadar da zor değil.

Bir dönem bu uygulamalar o kadar meşhurdu ki neredeyse hepimizin telefonunda benzer bir uygulama vardı. Ancak yukarıdaki videomuzda da anlattığımız gibi, bu uygulamaların yaptığı çok fazla bir şey yok. Hatta faydası olmadığı gibi tüm uygulamalarımıza ve verilerimize erişim izni veriyoruz.

Unutmamak gerekiyor ki hiçbir uygulama telefonunuzun RAM’ini artıracak güce sahip olamaz. Bu sebeple de telefonunuzda daha fazla depolama alanı ve daha iyi performans istiyorsanız benzer uygulamaları indirmemeniz de fayda var. Uygulama konum, uygulama etkinlikleri, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere birçok kişisel bilginize erişim izni istiyor.

En şeytani kısma geçiyoruz...

WhatsApp’tan veya herhangi bir platformdan konuştuğunuz insanın bir başkasıyla daha konuştuğunu düşünüyorsanız ne yaparsınız? Evet, başka bir insanla daha konuşabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşır ve merak ederseniz de doğru olan gidip bunu karşınızdaki kişiye sormaktır. Ancak birçok insan konuşmak yerine farklı yöntemler tercih edebiliyor. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz WhatsApp Online Takibi uygulaması gibi.

Bu uygulama sayesinde numarasını girdiğiniz kişinin ne zaman çevrim içi olduğu ne zaman WhatsApp uygulamasından çıktığı görülebiliyor. Ancak burada şunu söylememiz gerekiyor; bu tip uygulamalar yasal değil. Yani siz bunu yaptığınız zaman karşınızdaki insan sizi dava edebilir ve bu sebeple hapse bile girebilirsiniz. Tabii ki farklı sitelere numaranızla kayıt yapılabilir ve telefonunuza spam mesajları yağabilir. Neyse ki bu uygulama şu anda uygulama mağazalarında mevcut değil.

Tanımadığınız bir numaradan arandıysanız ne yapmamalısınız? Kesinlikle bu uygulamalardan uzak durmalısınız.

Telefonunuza tanımadığınız bir numaradan mesaj veya arama geldiyse kim olduğunu merak etmeniz çok normal. Ancak siber suçların, dolandırıcılık olayların fazlasıyla arttığı şu günlerde bilmediğiniz bir numarayı geri aramak bile sakıncalı olabilir. Bu sebeple yapılabilecek en mantıklı şeylerden biri; söz konusu numaranın sizi yeniden aramasını beklemek veya mesaj atmak olacaktır.

Ancak birçok insan böyle yapmıyor. Telefonun uygulama mağazasına girip “Kim Arıyor?” ve benzeri uygulamaları indirerek, kendisini arayan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu gibi uygulamalar maalesef ki tüm kişilerimize, ağ ve telefon bilgilerimize erişim izni istiyor. Üstelik uygulamanın geliştiricileri de bilgilendirme metninde bilgileri ‘çaldıklarını’ açıkça belirtmiş. Tabii ki şu anda ülkemizdeki yasalar gereği uygulamanın bu özelliği ülkemizde kullanılamıyor.

Önermediğimiz bir diğer uygulama ise WhatsApp’ın kendisinden bile daha fazla özellik sunan ama karşılığını veri olarak alan; WhatsApp Plus.

WhatsApp, dünya üzerinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi. Hal böyle olunca da uygulamanın birçok kopyası geliştirildi. Bu videomuzda ele aldığımız WhatsApp Plus’ta orijinal uygulamayla neredeyse birebir aynı. Ancak orijinalinin yerine tercih edilmesinin sebebi; birçok özelliğin uygulamaya WhatsApp’tan önce gelmesiydi.

Örneğin videoda da görmüş olduğunuz gibi silinen mesajlar özelliği uzun bir süre önce WhatsApp Plus’ta vardı. Ancak sorun şu ki; üçüncü parti bir uygulama olması sebebiyle pek de güvenilir bir yanı yok. Daha önceki uygulamalarda da gördüğümüz gibi farklı kişilerin eline geçen verilerimiz aracılığıyla çeşitli sitelere sizin adınıza üyelikler açılabilir ve telefonunuz hiç susmayabilir. Tabii ki bu verilerimizin toplanmasının yanında en basit sorunlardan biri.

Meraklı olmanın çok da iyi bir şey olmadığını bizlere gösteren uygulama: LiLi.

Sosyal medyanın hayatımıza kattığı bir diğer şey de ‘stalk’ yapmak. Stalk söyleminin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyebiliriz; gizli ve görünmeyecek şekilde bir kişiyi takip etmek anlamına geliyor. Ancak Instagram’da gizli hesapları stalklamak pek de mümkün değil. Bu sebeple de “Ben bu hesabın paylaşımlarını göreceğim” diye ısrarcı kişiler, çeşitli yöntemlere başvurabiliyor.

Bu yöntemlerin başında da uygulama mağazasında türlü türlü versiyonunu bulabileceğiniz ve çoğu hiçbir işe yaramayan uygulama bizi karşılıyor. LiLi de kapatılmadan önce bu uygulamalardan biriydi. Uygulamaya girdiğiniz zaman hesabınızda ekli olan arkadaşlarınız otomatik olarak uygulamanın listesine ekleniyordu. Ancak sizin bu bilgileriniz uygulamanın bot hesap havuzuna eklendiği için hesabınızdan birçok insanı takip edebiliyorlardı. Yani hesabınızın takip etme yetkisi, başka insanların eline geçiyordu.

Dizi, film izlemek ve daha birçok amaçla kullandığımız VPN uygulamaları da sandığınız kadar masum değil.

Hatırlarsınız ki Rusya–Ukrayna arasındaki savaş sonrası da VPN kullanımı yeniden gündeme gelmiş ve insanlar bu şekilde internette çeşitli sitelere bağlanmaya çalışmıştı. VPN uygulamaları ülkemizde de sıklıkla tercih edilebiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Neredeyse hepimiz kendi telefon, tablet gibi cihazlarımıza şifrelerimizi kaydediyoruz. VPN uygulaması kullandığınızda da verileriniz farklı bir ülkeye aktarılmış oluyor. Yani özetle; maalesef ki verilerinizin çalınması an meselesi.

Bu uygulamayı kullanmak ciddi bir suç.

Sevdiğimiz veya sevmediğimiz bir insanın WhatsApp konuşmalarına erişim sağlama fikri bazı durumlarda mantıklı geliyor olabilir. Ancak bir kişinin rızası olmadan bu tarz bir uygulama aracılığıyla konuşmalarını takip etmek, kayıt altına almak ciddi bir suç. Dolayısıyla uygulamayı kullanmak bile sorun teşkil ediyor. Bu sebeple de videomuzda da uygulamayı denemek yerine tehlikelerinden bahsettik.

Seen isimli uygulama, daha önce de bahsetmiş olduğumuz online takip uygulamalarıyla oldukça benzer bir sisteme sahip. Ancak yine söylememiz gerekiyor ki; bu uygulamaları kullanmak yasal değil. Dolayısıyla da yalnızca verilerinizin çalınmasıyla kalmayıp büyük cezalara da çarptırılabilirsiniz.

Telefonunuzu ve veri güvenliğinizi tehdit eden diğer uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz: