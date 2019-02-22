"Apple, 2020 Model iPhone'larda 5nm İşlemci Kullanacak"

DigiTimes'ın kaynaklarına dayanarak ortaya attığı iddiaya göre Apple, 2020 model iPhone'larında performans ve verimlilik açısından son derece gelişmiş 5nm'lik işlemciler kullanacak.

Huawei, Kirin 980 ile dünyanın ilk 7nm işlemcisini tanıtan şirketi olmayı başarsa da Apple, iPhone XS, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı Huawei Mate 20 Pro’dan daha erken tanıtarak dünyanın ilk 7nm işlemcili akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. İşlemcilerin 7nm süreci ile üretilmesi, daha fazla transistörün var olmasını ve daha az güç harcanmasını sağlıyor. Dolayısı ile işlemciler ne kadar küçük olursa teoride o kadar iyi oluyorlar.

DigiTimes tarafından ortaya atılan iddiaya göre Apple, 2020 model iPhone’larında 5nm işlemciler kullanacak. DigiTimes’ın kaynaklarına göre Apple A serisi işlemcileri üreten TSMC, 7nm altı işlemcileri üretmek için teknolojilerini başarıyla geliştiriyor ve gelecek yıl, 5nm üretim hattı kurmaya hazır olacak. 5nm süreci ile üretilen Apple A14 işlemciler daha yüksek performansı daha düşük güç tüketimiyle sağlayacak.

Bununla birlikte Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone modelleri, 7nm işlemci kullanmaya devam edecek. Fakat Apple’ın, işlemciyi yapay zeka ve verimlilik konusunda önemli derece güçlendirmesi bekleniyor. Söylentilere göre Apple, bu yılki iPhone’larda büyük bir tasarım değişikliği gerçekleştirmeyecek. Bu durum, şirketin performans ve verimlilik anlamında daha fazla çalışma gerçekleştirmesiyle sonuçlanabilir.