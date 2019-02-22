"Apple, Samsung'un Katlanabilir Telefonuna Yaklaşamaz Bile"

Goldman Sachs'tan ünlü bir analist, Apple'ın katlanabilir telefon piyasasına girmekte çok geç kaldığını düşünüyor.

Bildiğiniz üzere 20 Şubat'ta Samsung, gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold'u duyurdu. Ancak ilginç bir biçimde telefona dair bir sürü detay açıklanmadı ve insanların telefonu denemesine veya incelemesine de müsaade edilmedi.

Fiyatı 1980 dolar olarak açıklanan, yepyeni ve özel bir teknoloji için bile abartılı bulunan fiyata rağmen telefonun kamerasının ve yonga setinin dahi ne olduğunu şu an kimse bilmiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen piyasanın ünlü analistleri, Samsung Galaxy Fold'un şu an Apple için erişilemez bir noktada olduğuna inanıyor.

Goldman Sachs'ın ünlü analisti Rod Hall, amiral gemisi telefonlarda başa baş giden bu iki firmanın katlanabilir telefonlar konusunda rekabete dahi girebileceğini sanmıyor. Katlanabilir telefonlar bir şekilde piyasada tutunabilirlerse Apple'ın Samsung'a yetişmesini neredeyse imkansız olarak gören Hall, tüm bunlara rağmen 26 Nisan'da piyasaya çıkacak olan bir telefonun 2 ay öncesinde bile denenebilir halde sunulmamasını da 'endişe verici' olarak niteliyor.

Son yıllarda inovatif hamleler konusunda çok çekingen davrandığı düşünülen Apple'ın bu yeni teknolojinin trend olması durumunda ne yapacağı büyük merak konusu. 1980 dolarlık fiyat etiketi eminiz kendilerini rahatlatmıştır. Ancak Apple gibi bir devin piyasayı domine edebilecek bir teknolojiye bu kadar kayıtsız kalması da soru işareti olmaya devam ediyor.