Vestel'in Chromecast, sesli asistan gibi gelişmiş özellikler sunan Android TV modelleri satışa sunuldu. 6 farklı ekran boyutunda sekiz farklı modele sahip olan Vestel Android TV'ler, her türlü tüketiciye hitap etmeyi vadediyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından biri olan Vestel, geçtiğimiz yılki Mobil Dünya Kongresi’nde duyurusunu gerçekleştirdiği yeni Android TV modelini nihayet satışa sundu. Sesli komut desteği sunan Bluetooth özellikli kumandası, Google Asistan desteği, dahili Chromecast gibi dikkat çeken özellikler sunan Android TV, Vestel’in TV sektöründeki yeni bakış açısını temsil ediyor.

Özellikle dahili Chromecast desteği, Vestel Android TV’nin gerçek bir multimedya cihazı olmasını sağlıyor. Zira kullanıcılar Chromecast desteği sayesinde mobil cihazlarından TV’ye direkt olarak medya ya da ekran görüntüsü yansıtabiliyorlar. Ayrıca Vestel Android TV’de tüm güvenlik, Google ve Netflix lisanslarının bulunduğunu da aktaralım.

Vestel Android TV, Google’ın reference+ platformu sayesinde kullanıcılara farklı farklı işlevler sunan 3 binden fazla uygulama ile gerçek adeta devasa bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. Cihazın dilediğiniz uygulamayı rahatlıkla yükleyebilmeniz için 4 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim.

43 inçten 65 inçe kadar 6 farklı ekran boyutu seçeneğine sahip olan Vestel Android TV, tüm modellerde 4K Ultra HD çözünürlük sunuyor. Vestel Android TV’nin fiyatı ise 3.599 TL’den başlıyor ve 7.999 TL’ye kadar yükselebiliyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre 6 farklı boyuttaki 8 farklı modelden birini tercih edebiliyorlar.