Oyunların Felç Tedavisinde Daha Etkili Olduğu Açıklandı

Yeni yapılan bir çalışma, felçli insanların tedavisinde video oyunların kullanımının geleneksel tedaviden daha iyi sonuç verdiğini ortaya koydu. Video oyun tedavisi, aynı zamanda geleneksel tedavinin de zorluklarını ortadan kaldırdı.

Birçok nedenden kaynaklanabilen felç sonrasında hastalar, bazı durumlarda bir kolda hislerini kaybedebilirler veya temel günlük aktivitelerini tamamlama yeteneklerinde büyük bir sınırla karşılaşabilirler. Güçsüzlük ve hareket azalmasının yaşanabileceği bu durumda geleneksel rehabilitasyon tedavileri de kendi çapında farklı engeller sunuyor.

Rehabilitasyon tedavileri çoğunlukla yüz yüze gerçekleştirildiğinden kişinin nerede olursa olsun tedavi merkezine bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bununla birlikte tedavi, maddi açıdan da büyük bir yük olabiliyor. İşte bu sorunların üstesinden gelmek isteyen bir grup araştırmacı, rehabilitasyon konusuna çok daha işlevsel bir çözüm bulmuş olabilir.

Oyun oynayarak tedavi görüyorlar:

Üniversite tarafından paylaşılan çalışmaya göre araştırmacılar, video oyunu temelli terapinin geleneksel terapiye göre çok daha iyi sonuçlar gösterdiğini ortaya koydu. Yeni tedavi yöntemi yalnızca yüz yüze terapinin zorluklarını ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda bu aktiviteyi de eğlenceli hale getiriyor.

Tedavi kapsamında bir hasta, sanal ortamda bir kanoya yerleştirilmiş şekilde nehirden aşağı inerken kürek çekiyor, çöp topluyor, kanoyu yönlendirmek için yanal hareketler yapıyor ve örümcek ağlarını ve yarasaları temizlemek için tepeye uzanacak şekilde kol hareketleri gerçekleştiriyor. İlerleme kaydedildikçe oyunun zorluğu da artırılıyor.

Dünya Felç Organizasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre dünyada her yıl 13 milyondan fazla insan felç geçiriyor ve bu insanların 5,5 milyonu hayatını kaybediyor.