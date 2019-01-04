Kendine Güvenen Oyuncular İçin Tasarlanmış 7 Zorluk Seviyesi

Video oyunları, çoğu zaman eğlenmek ya da boş bir zamanımızı geçirmek için başvurduğumuz sanal dünyalardır. Daha önce oyun oynayan herkes, ne kadar eğlenceli ve sürükleyici olduklarını az çok bilir. Peki, video oyunları her zaman bizim eğlenmemizi istiyor mu?

Video oyunları oynayarak günün stresinden uzaklaştığımız saatler geçirebiliyoruz. Çoğu oyun, bizi kafamızı boşaltmaya çalışsa da bazıları, gerçek hayatın zorlukları üzerinde tuz basıyorlar. Ayrıca bazın oyunlar, oyuncuları kendileriyle rekabet etmeye sürüklüyor.

Oyuncuların bilgisayarla ya da kendileriyle rekabet ettikleri zorluk seviyeleri, genellikle “Çok Kolay”, “Kolay”, “Orta”, “Zor” ve “Çok Zor” olarak ayrılabilir. Nitekim artık günümzüde her oyun bu seviyelere özgün isimlerle yer veriyor. Genellikle eğlenceden çok bir rekabet arayan oyuncuların seçtiği “Zor” ya da “Çok Zor” seviyeleri, sizi oyun içerisinde sinirlerinizi bozacak kadar zorlayabilir. Kötü haber şu ki, bu zorluk seviyelerinden bile beter olan seviyeler var.

Wolfenstein 2: The New Colossus - Mein Leben:

Türkçe ‘Benim Hayatım’ anlamına gelen Mein Leben, kendine güvenen oyuncuların seçeceği bir zorluk seviyesi. Oyundaki yedinci ve en zor zorluk seviyesi olan Mein Leben, ikinci bir şans vermiyor. Bu da oyunda ölürseniz tüm oyuna tekrar başlamanız gerekiyor demek.

Bu arada söylemeden de geçmeyelim: Neredeyse tek mermide ölüyorsunuz ve otomatik kayıtlar hariç oyun içi kayıt yapamıyorsunuz.

Devil May Cry 4 - Hell and Hell:

Oyundaki herkesin tek vuruşta öldüğü mod olan ‘Heaven and Hell’ zorluk seviyesini tamamladıktan sonra açılan seviyede, rakipleriniz artık tek vuruşta ölmüyor, ancak aynısı sizin için söylenemez. Oyundaki düşmanlarınız son derece güçlü bir hale gelirken siz yalnızca bir vuruşta ölüyorsunuz.

Resident Evil 7 - Ethan Must Die:

Türkçeye ‘Ethan Ölmeli’ olarak çevirebileceğimiz oyun modu için daha güzel bir isim düşünülemezdi. Çünkü oyun boyunca yapacağınız tek şey bu. Ölmek, sonra tekrar ölmek. Oyunun başında yalnızca bir adet çakınız (evet, bıçak bile sayılmayan küçücük bir çakı) ve sayısız düşmanınız olacak. Oyunda haritaya dağılmış kutuların içerisinden eşya ararken, bu kutulardan tuzak çıkma ihtimali de olduğu için hayatta kalma konusunda iyi şanslar diliyoruz.

Doom (2016) - Ultra Nightmare:

"Bir oyun ne kadar zor olabilir ki?” sözüne cevap niteliğinde olan zorluk seviyemiz gerçekten de oyunculara kâbus yaşatacak nitelikte.

Seviyeyi seçmeden önce oyunun bir uyarı ekranında verdiği “Yalnızca onaylamak için soruyoruz, kendinize bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?” mesajı sizin için yeterli değilse, neredeyse tek vuruşta sizi öldürecek yaratıklar belki sizin için yeterli olur. Bu arada unutmadan söyleyelim: Ölürseniz baştan başlamak zorunda kalırsınız. Son kaydınız silinmiş olacak.

Metro - Ranger Hardcore:

Nükleer felaket söz konusu olduğu zaman Fallout ile aralarında sıkı bir rekabet olan Metro'da, tabiri caizse canınıza okuyacak bir zorluk seviyesi bulunuyor. ‘Ranger Hardcore’ seviyesinden bir tık daha kolay olan ‘Hardcore’ seviyesinde rakipleriniz daha güçlü, siz daha zayıftınız. Bunun dışında ekipmanlar kısıtlıydı ve alacağınız öğeler daha pahalı bir haldeydi. ‘Ranger Hardcore’da ise ekran üzerinde sizi bilgilendiren tüm özellikler kayboluyor. Yani silahınızdaki mermiyi ve cephanenizi göremiyorsunuz. Cephanenizi göremediğiniz ve mühimmatınız kısıtlı olduğu için sıktığınız her kurşun sevdiğiniz birinin kaybı gibi canınızı yakacak. Bunun yanı sıra tek vuruşta öldüğünüzü de söyleyebiliriz.

Fallout 4 - Survival:

Hayatta kalmak kavramını tam olarak açıklayan oyunda, diğer seviyelerin aksine açlık, susuzluk, yorgunluk ve hastalık konularına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra hızlı seyahat özelliği kaldırıldığı için her yere yürüyerek gitmeniz gerekiyor ki bu da yorulacaksınız demek oluyor. Otomatik kayıtların da olmadığı zorluk seviyesinde, oyunu kaydetmek için bir yatakta bir saat uyumanız gerekiyor ancak kirli bir ortamda uyursanız bu sizi hasta edebiliyot. Son olarak düşmanların neredeyse iki kat daha güçlü olduğunu söylemekte de fayda var.

The Last of Us - Grounded Mode:

Düşmanlarınız üç kat daha fazla zarar verirken aynı zamanda yapay zekâları da fazlasıyla gelişmiş oluyor. Bunun yanı sıra Metro’da olduğu gibi ekran üzerindeki bilgilendirici öğeler de kaldırılmış durumda. Bu durum, hayatta kalmaya çalışmanız yetmiyormuş gibi bir de cephanenizi kontrol etmek zorunda olduğunuz anlamına geliyor. Canınızı göremediğinizi de ekleyelim, ancak bir ya da en iyi ihtimalle iki vuruşta öldüğünüz için bu bir sorun teşkil eder mi emin değiliz.

Yalnızca ve yalnızca kendine güvenen oyuncular için tasarlanmış zorluk seviyelerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Eğer yeteneklerinize ve akıl sağlığınıza güveniyorsanız, farklı bir oyun tecrübesi için bu zorluk seviyelerini deneyebilirsiniz.

Aklınıza gelen başka zorluk seviyeleri ve oyunlar varsa yorumlarda buluşalım, takipte kalın :)