Eğer 144 Hz bir monitör alma planınız varsa doğru yere geldiniz. Bütçenize göre şu anda satın alabileceğiniz 144 Hz yenileme hızına sahip monitörler Webtekno'da.

Oyun oynamaktan iş dünyasına kadar birçok farklı alanda kullandığımız monitörler, hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Bu yüzden de kullanıcılar bir monitör alırken en iyisini seçmeye çalışıyorlar. Peki şu an alabileceğiniz en iyi 144 Hz yenileme hızına sahip monitörler neler?

Bu içeriğimizde her bütçeye uygun, yani uygun fiyatlının da pahalı olanın da dahil olduğu en iyi 144 Hz monitörlere bakıyoruz. Eğer yeni bir monitör alma niyetindeyseniz bu içeriğimize göz atmadan geçmeyin.

Her bütçeye uygun 144 Hz monitörler

Samsung Odyssey G3 LS24AG320NUXUF

ASUS Tuf Gaming Vg279Q1R

Asus VP249QGR

Acer VG240YPbiip

Monster Aryond A24

LG 27GN65R-B

MSI Optix G24C4

LG Ultragear 24GN65R-B

Dell S3422DWG

Dell G3223Q

Samsung Odyssey Gaming OLED G9 LS49DG912SUXUF

MSI 49" MPG 491CQP

Samsung Odyssey G3 LS24AG320NUXUF

24 inç

1 ms tepki süresi

144 Hz yenileme hızı

1920 x 1080 çözünürlük

FHD görüntü kalitesi

FreeSync 2

250 cd parlaklık

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ASUS Tuf Gaming Vg279Q1R

27 inç

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

1920 x 1080 çözünürlük

IPS panel

250 cd parlaklık

FreeSync

18W güç tüketimi

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Asus VP249QGR

23,8 inç

144 Hz yenileme hızı

1920 x 1080 çözünürlük

250 cd parlaklık

IPS panel

1 ms tepki süresi

FreeSync

16W güç tüketimi

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Acer VG240YPbiip

23,8 inç

IPS panel

144 Hz yenileme hızı

1920 x 1080 çözünürlük

1 ms tepki süresi

250 cd parlaklık

FreeSync

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Monster Aryond A24

24 inç

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

1920 x 1080 çözünürlük

280 cd parlaklık

2W 2 adet hoparlör

G-Sync + FreeSync

IPS panel

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 27GN65R-B

27 inç

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

G-Sync

1920 x 1080 çözünürlük

240 cd parlaklık

HDR 10

IPS panel

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI Optix G24C4

23,6 inç kavisli ekran (1500R kavis oranı)

1920 x 1080 çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

FreeSync

VA panel

250 cd parlaklık

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG Ultragear 24GN65R-B

23,8 inç

144 Hz

1 ms tepki süresi

300 cd parlaklık

IPS panel

FreeSync Premium

HDR10

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dell S3422DWG

34 inç kavisli ekran (1800R)

144 Hz yenileme hızı

3440 x 1440 çözünürlük

FreeSync Premium

1 ms tepki süresi

400 cd parlaklık

HDR400

TFT-LCD panel

29,9W güç tüketimi

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dell G3223Q

32 inç

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

Fast IPS panel

3840 x 2160 çözünürlük

400 cd parlaklık

G-Sync + FreeSync Premium Pro

HDR600

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Odyssey Gaming OLED G9

49 inç kavisli ekran

5120 x 1440 (Dual QHD) ekran

144 Hz yenileme hızı

0,03 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium Pro

250 cd parlaklık

HDR400

OLED panel

1.000.000:1 kontrast oranı

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI MPG 491CQP

49 inç kavisli ekran (1800R)

5120x1440 çözünürlük (Dual QHD)

144 Hz yenileme hızı

OLED panel

0,03 ms tepki süresi

1500000:1 kontrast oranı

250 cd parlaklık

HDR True Black 400

Adaptive-Sync

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.