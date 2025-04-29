Oyun oynamaktan iş dünyasına kadar birçok farklı alanda kullandığımız monitörler, hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Bu yüzden de kullanıcılar bir monitör alırken en iyisini seçmeye çalışıyorlar. Peki şu an alabileceğiniz en iyi 144 Hz yenileme hızına sahip monitörler neler?
Bu içeriğimizde her bütçeye uygun, yani uygun fiyatlının da pahalı olanın da dahil olduğu en iyi 144 Hz monitörlere bakıyoruz. Eğer yeni bir monitör alma niyetindeyseniz bu içeriğimize göz atmadan geçmeyin.
Her bütçeye uygun 144 Hz monitörler
- Samsung Odyssey G3 LS24AG320NUXUF
- ASUS Tuf Gaming Vg279Q1R
- Asus VP249QGR
- Acer VG240YPbiip
- Monster Aryond A24
- LG 27GN65R-B
- MSI Optix G24C4
- LG Ultragear 24GN65R-B
- Dell S3422DWG
- Dell G3223Q
- Samsung Odyssey Gaming OLED G9 LS49DG912SUXUF
- MSI 49" MPG 491CQP
Samsung Odyssey G3 LS24AG320NUXUF
- 24 inç
- 1 ms tepki süresi
- 144 Hz yenileme hızı
- 1920 x 1080 çözünürlük
- FHD görüntü kalitesi
- FreeSync 2
- 250 cd parlaklık
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ASUS Tuf Gaming Vg279Q1R
- 27 inç
- 144 Hz yenileme hızı
- 1 ms tepki süresi
- 1920 x 1080 çözünürlük
- IPS panel
- 250 cd parlaklık
- FreeSync
- 18W güç tüketimi
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Asus VP249QGR
- 23,8 inç
- 144 Hz yenileme hızı
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 250 cd parlaklık
- IPS panel
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync
- 16W güç tüketimi
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Acer VG240YPbiip
- 23,8 inç
- IPS panel
- 144 Hz yenileme hızı
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 1 ms tepki süresi
- 250 cd parlaklık
- FreeSync
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Monster Aryond A24
- 24 inç
- 144 Hz yenileme hızı
- 1 ms tepki süresi
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 280 cd parlaklık
- 2W 2 adet hoparlör
- G-Sync + FreeSync
- IPS panel
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LG 27GN65R-B
- 27 inç
- 144 Hz yenileme hızı
- 1 ms tepki süresi
- G-Sync
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 240 cd parlaklık
- HDR 10
- IPS panel
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MSI Optix G24C4
- 23,6 inç kavisli ekran (1500R kavis oranı)
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 144 Hz yenileme hızı
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync
- VA panel
- 250 cd parlaklık
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LG Ultragear 24GN65R-B
- 23,8 inç
- 144 Hz
- 1 ms tepki süresi
- 300 cd parlaklık
- IPS panel
- FreeSync Premium
- HDR10
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Dell S3422DWG
- 34 inç kavisli ekran (1800R)
- 144 Hz yenileme hızı
- 3440 x 1440 çözünürlük
- FreeSync Premium
- 1 ms tepki süresi
- 400 cd parlaklık
- HDR400
- TFT-LCD panel
- 29,9W güç tüketimi
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Dell G3223Q
- 32 inç
- 144 Hz yenileme hızı
- 1 ms tepki süresi
- Fast IPS panel
- 3840 x 2160 çözünürlük
- 400 cd parlaklık
- G-Sync + FreeSync Premium Pro
- HDR600
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Samsung Odyssey Gaming OLED G9
- 49 inç kavisli ekran
- 5120 x 1440 (Dual QHD) ekran
- 144 Hz yenileme hızı
- 0,03 ms tepki süresi
- AMD FreeSync Premium Pro
- 250 cd parlaklık
- HDR400
- OLED panel
- 1.000.000:1 kontrast oranı
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MSI MPG 491CQP
- 49 inç kavisli ekran (1800R)
- 5120x1440 çözünürlük (Dual QHD)
- 144 Hz yenileme hızı
- OLED panel
- 0,03 ms tepki süresi
- 1500000:1 kontrast oranı
- 250 cd parlaklık
- HDR True Black 400
- Adaptive-Sync
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