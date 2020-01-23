1.200 Yıllık Viking Yazıtında, İklim Değişikliği Öngörüyor

Bilim insanları, 1.200 yıllık bir Viking yazıtındaki mesajda, 536 yılında gerçekleşen küresel iklim değişikliğinin yeniden gerçekleşeceğinden bahsedildiğini açıkladı. Son derece eski olan yazıtta, iklim değişikliğine karşı duyulan kaygı dile getiriliyor.

Uzmanlar, Vikingler tarafından 1.200 yıl önce granit bir levhaya yazılan mesajın, şaşırtıcı bir şekilde iklim değişikliğini öngördüğünü söylüyor. Futhark: International Journal of Runic Studies dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Viking savaşçısı Varin'in oğlu 9. yüzyıldaki bir savaşta öldükten sonra yazılan mesaj, yaklaşık o tarihten 300 yıl önce meydana gelen hava koşullarına benzer bir iklim krizine işaret ediyor.

Per Holmberg liderliğindeki araştırmacılar, Karanlık Çağ döneminde hüküm süren Büyük Theodoric'ten bahseden mesajın gizemini nihayet çözdü. Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki taşta, 5'i güneşe dair olan dokuz esrarengiz soru yer alıyor. Sorulardan 4'ü, İskandinav tanrısı Odin ile ilgili sorular soruyor. Holmberg, "Yazıt, bir oğlun ölümü ve 536'dan sonra baş gösteren iklim felaketine benzer, yeni bir iklim krizi korkusunun tetiklediği kaygıyı ortaya koyuyor" dedi.

Yüzyıllar önce dikilen Viking yazıtı, iklim değişikliğine karşı kaygılar içeriyor

Viking liderlerinin, mahsül kontrolüne önem verdiklerinden dolayı Varin'in uyarılarını dikkate aldığına inanılıyordu. Oğlunun ölümünden önce bir güneş tutulması meydana geldi ve bir güneş fırtınası gökyüzünü kırmızıya çevirdi. Ardından olağanüstü soğuk bir kış oldu ve Varin, sonunda bu taşa bazı uyarılar yazdırdı.

MS 536 yılında, 18 ay boyunca dünyanın önemli bir bölümünü etkileyen, hastalık ve kıtlığa yol açan bir iklim değişikliği gerçekleşti. İzlanda'da inanılmaz büyüklükte bir yanardağ patlamasının yarattığı kül bulutu, tüm kuzey yarım küreyi kapladı ve Güneş'in etkisini yitirmesi nedeniyle sıcaklıklar aniden düştü.

Harvard profesörü Michael McCormick, 2018'de yaptığı bir röportajda, gezegenin MS 640'a kadar olağanüstü iklim olaylarından kurtulamadığını düşündüğünü belirtmişti. Araştırmacılar, Viking yazıtın benzer bir iklim sorununu öngördüğünü düşünüyor.