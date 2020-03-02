Yıllardır severek izlenen Vikings dizisi adından da anlaşılacağı üzere barbar olmalarıyla tanınan Vikinglerin hayatını ele alıyor. Belgesel dizi olarak adlandırabileceğimiz bu yapımın içinde tarihle uyuşmayan olayları bulmak da mümkün.

IMDB’de 8,6 gibi yüksek bir puana sahip olan Vikings dizisi, 2013 yılında yayınlanmaya başladığından beri tarih ve savaş sevenlerin yoğun ilgisini görmekte. Dizide 8'inci ve 11. yüzyıl arasında yaşanan Viking devrini konu alan belgesel niteliğinde bir yapım olarak kabul görüyor.

Vikings dizisinde her ne kadar hikayesi gerçek yaşama ve karakterlere uygun olarak anlatılsa da, başarılı bir senaryo oluşturarak izleyicilerin dikkatini çekmek işin içine biraz kurgu kattıkları doğru. Screenrant, dizide gösterilen ancak tarihle pek uyuşmayan olayları güzel bir köşede derledi. Biz de sizin için Vikings dizisindeki tarihsel mantık hatalarını derledik.

1. Viking tarihinde Lagertha gibi kadın savaşçılar yoktu:

Dizide en çok karşılaştığımız karakterlerden biri olan Lagertha’ya hayran olanların sayısı bir hayli yüksek. Bir zamanlar Ragnar Lothbrok’un eşi olan bu kadın gerçekten de inanılmaz bir savaşçı olarak yansıtılıyor. Babası tarafından shield-maiden, yani İskandinav mitolojisinde savaşmak üzere eğitilen kadın olarak yetiştirilen Lagertha, dizide gördüğümüz birçok savaşta ön sıralarda yer alıyor.

Tarihçiler, bu tür kadınların o tarihlerde neredeyse hiç görülmediğini vurguluyorlar. Aynı zamanda savaşta kadınlara çok nadir yer verildiğinin, shield-maiden ünvanının ise sadece mitolojinin parçası olduğunu vurgulamışlardır.

2. İngiltere’yi işgal eden ilk Viking Ragnar Lothbrok değildi:

Vikings dizisinde Kuzey Denizi'ni ve Vikinglerin henüz keşfetmediği bölgeleri işgal eden ilk kişinin Ragnar Lothbrok olduğunu görüyoruz. Vikinglerin İngiltere’yi işgal etmesini sağlayan adam da yine aynı kişiydi. Tarihçilere göre İngiltere’nin keşfini sağlayan kişi Ragnar değildi, çünkü İngiltere Ragnar’dan çok daha önce keşfedilmişti bile.

Tarihte Vikingler İngiltere’yi beşinci ve altıncı yüzyıllar arasında keşfetmeye başlamış, dokuzuncu yüzyıla gelene kadar da İngiltere’de yerleşik hayata geçmeye başlayan İskandinav toplulukları olmuş. Dizideki olaylar ise sekizinci ve 11. yüzyıllar arasında geçiyor ve bu da Ragnar’ın İngiltere ile olan bütün emeklerini boşa çıkarıyor.

3. Rollo ve Ragnar aslında kardeş değildi:

Dizi ilk başladığında Rollo ve Ragnar karakterlerinin güçlerini birleştirerek birlike Northumbria’ya işgaller düzenleyen iki kardeş olarak görüyoruz. Ragnar reis ünvanını aldıktan sonra ise Rollo’nun bunu kaldıramayıp abisine ihanet edişine tanıklık ediyoruz.

Gerçek tarihte ise Rollo ve Ragnar’ın arasında hiçbir şekilde kan bağı yok. Hatta Rollo’nun soyu İngiltere’den geliyor ve tarih kitaplarından tanıdığımız, bir zamanlar İngiltere kralı olan birinci William’ın da dedesi olduğu biliniyor.

4. Rollo aslında Fransa’yı işgal ediyor:

Dizinin ikinci sezonunda Rollo’nun bir yandan Wessex bölgesini işgal ederken bir yandan da yeğeni Bjorn’e iyi bir savaşçı olma konusunda dersler verdiğini görüyoruz. Eğer sıkı bir Vikings dizisi hayranıysanız, Rollo’nun Bjorn’e ne pahasına olursa olsun düşmanlarının işini bitirmesi gerektiğini söylediği sahneyi hatırlarsınız.

Ancak tarihe baktığımızda, Rollo’nun Wessex’de hiç savaşmadığını görüyoruz. Kendi birlikleriyle Fransa’yı işgal eden Rollo, milattan sonra 876 yılında Rouen’i kuşatmış, 885 yılında ise Paris’te hüküm sürmüş.

5. Vikingler, kendilerine hiçbir zaman Viking demediler:

Dizi boyunca karakterlerin kendilerini Viking olarak adlandırdığını birçok defa duyduk. Ancak Viking döneminde İsveç, Norveç ve Danimarka’da yaşayan halk tarafından kullanılan eski Norveç dilinde böyle bir terime daha önce rastlanılmamış. Kendilerini tanımlamak için Viking yerine “kuzey insanı, Danimarka’lı” gibi anlamlara gelen “nords, norsemen ve Danes" terimleri kullanmışlar.

6. Vikings dizisinde Athelstan’ın cezalandırılma şekli hatalıydı:

Athelstan’ın ölümüne üzülmeyenimiz yoktur. Wessex’e geri döndüğünde Athelstan’ın pagan kültürünü benimsediği düşünülüyor ve ceza olarak onu çarmıha geriyorlar. Ancak bu cezalandırma yöntemini Konstantin dördüncü yüzyılda kesinlikle yasaklamıştı Dizinin dokuzuncu yüzyılda yer aldığını düşünürsek gerçek olmayan bir cezalandırma tekniğinin kullanıldığını söyleyebiliriz.

7. Anglo Saxonlar o kadar da kötü savaşçı değillerdi

Dizide Saxon ordusu vikinglere kıyasla çok daha güçsüz bir şekilde gösteriliyordu. Dizinin Viking perspektifinden ele alınmasından dolayı bu hatayı normal sayabiliriz ancak tarihte Anglo Saxonlar gerçekten de güçlü ordulara sahipti.

Paralı Saxon askerleri imparatorluk hala ayaktayken Britanya’da bulunan Roma ordusunun bir parçasıydı ve aralarında Northumbria ve Wessex’in de bulunduğu sekiz büyük krallığın kurulmasında büyük rol oynadılar. Milattan sonra 850 yılında ise güçlerini Mercia, Wessex ve Northumbria krallıklarının altında birleştirdiler. Ancak dizide Saxonların bir çırpıda yenildiklerini görüyoruz.

8. Vikingler savaşlarda miğfer takmıyordu

Viking denilince akla ilk gelen sembollerden biri olan miğfere dizide yer verilmediğini görüyoruz. Her ne kadar ilk bakışta tarihsel bir hata olarak gözükse de, kayıtlara göre Vikingler gerçekte asla miğfer kullanmamış.

Yüzyıllardır Vikingler boynuzlu miğferleriyle anılıyor. Miğfer, Vikinglerin yaşadığı dönemde icat edilmiş olsa da, tarihte Vikinglerin miğfer kullandığını gösteren hiçbir kayıt bulunmamakta.

9. Thor, Vikings dizisinde yorumlandığı gibi bir karakter değildi:

İskandinav mitolojisindeki en güçlü tanrılardan biri olan Thor’u duymayanımız kalmamıştır. Daha çok Marvel evreninden aşina olduğumuz bu efsaneye Vikings dizisinde de yer verilmişti. Dizide yağmurlu havalarda gök gürültüsü olduğu zaman “Thor çekicini dövüyor” repliğiyle karşılaşabilirsiniz.

Ancak bu inanış İskandinav mitolojisine göre biraz yanlış. Mitolojide gök gürültüsü Thor çekicini dövdüğü için oluşmuyor. Bu ses, Thor’un arabasını çeken keçileri Tanngrisnir ve Tanngnjóstr, arabayı gökyüzüne doğru sürdüğü sırada oluşuyor. Yani farklı kültürler, efsaneleri farklı yorulmuş olabilirler. Ancak Vikings dizisinde olaya heyecan katmak isteyen yapımcıların imzası var.

10. Lothbrok doğru bir soyad değildi:

İskandinav kültüründe çocuklar soyadlarını babalarının isimlerinden alırdı. Örnek verecek olursak Thor’un soyadı Odinson’dı, yani soyadının başında babasının ismine yer veriliyordu.

Ancak dizide bu geleneğe sadık kalınmadığını görüyoruz. Lothbrok aslında Ragnar’ın kendine taktığı “buruşuk pantolon” anlamına gelen takma bir isimdi. Çocuklarının soyadı da “Ragnarsson” olmalıydı. Dizide kültürel isimlendirme alışkanlığının karizmatik isimler elde etmek için biraz değiştirildiğini görüyoruz.