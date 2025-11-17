Elon Musk'ın Vikipedi Rakibi Platformu Grokipedia Fena Çuvalladı: Güvenilmeyen Kaynaklardan Veri Alıyor!

Elon Musk'ın Vikipedi rakibi platformu Grokipedia'nın güvenilmez olduğu ispatlanmış kaynaklara atıfta bulunduğu tespit edildi. Üstelik çevrim içi ansiklopedi, bazı konularda daha fazla yanlış bilgi yayıyordu.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın Vikipedi'ye rakip olarak geliştirilen Grokipedia isimli çevrim içi ansiklopediyi devreye aldığından bahsetmiştik. Kısa sürede büyük ilgi gören platform, Elon Musk'ın pek de haz etmediği Vikipedi'ye büyük bir darbe vuracak gibi görünüyordu.

Ancak gelen son haberler, Grokiapedia'nın ciddi anlamda "sorunlu" olduğunu ortaya koydu. Platformda yer alan 100 binden fazla makale ile yapılan bir araştırma, Grokipedia'nın "güvenilmeyen" kaynaklardan alıntılar yaptığını gözler önüne serdi. Yani bu çevrim içi ansiklopedide yer alan içerikler, bazı noktalarda gerçeklerle çelişiyordu.

Bazı kategorilerde daha fazla yanlış bilgi olduğu tespit edildi!

Yapılan araştırma, Grokipedia'nın özellikle de bazı konularda güvenilmeyen kaynaklara atıfta bulunduğunu ortaya koydu. Mesela Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton tarafından öldürülen insanların olduğu çürütülmüş bir komplo teorisini destekleyen InfoWars isimli bir internet sitesi, Grokipedia'daki bazı içeriklerde kaynak olarak kullanılıyordu.

Üstelik tek sorun InfoWars değil. Müslüman karşıtlığı yaptığı tespit edilmiş siteler, antisemitik siteler ve göçmen karşıtlığı yapan platformlardan da alıntılar mevcuttu. Araştırmacılar, Grokipedia'daki bir bilginin güvenilmeyen kaynaktan alınma olasılığının, Vikipedi'ye kıyasla 3,2 kat yüksek olabileceğini ifade ediyorlar ki bu çok yüksek bir oran. Ayrıca Grokipedia'da Vikipedi'nin kara listeye aldığı kaynaklara atıfta bulunma olasılığı da 13 kat fazlaydı.

Grokipedia'da yaşanan durumla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Daha önce sizlerle paylaştığımız haberlerde, bu portalın sunduğu bazı bilgilerin doğrudan Vikipedi'den alındığından da bahsetmiştik. Hâl böyle olunca Grokipedia, Vikipedi'nin hiçbir zaman rakibi olamayabilir gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonunda neler yaşanacak.