Elon Musk'ın Ansiklopedisi Grokipedia'nın Vikipedi'deki Bilgileri Çaldığı İddia Ediliyor (Ayrıca Hem Irkçı Hem Cinsiyetçi)

Elon Musk'ın kullanıma sunduğu çevrim içi ansiklopedi Grokipedia ile ilgili çok ciddi iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Elon Musk'ın Ansiklopedisi Grokipedia'nın Vikipedi'deki Bilgileri Çaldığı İddia Ediliyor (Ayrıca Hem Irkçı Hem Cinsiyetçi)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, yeni çevrim içi ansiklopedisi Grokipedia’yı resmen erişime açmış olmasa da beraberinde bir dizi soru işaretini de getirdi. Vikipedi benzeri sade bir tasarıma sahip platform, şimdilik yalnızca arama çubuğu ve temel bilgi sayfalarından oluşuyor ancak dikkat çeken nokta, bazı içeriklerin birebir Vikipedi’dan kopyalanmış olması. “MacBook Air” ve “PlayStation 5” gibi sayfalarda, içeriğin Creative Commons lisansı altında Vikipedi’den alındığı açıkça belirtiliyor.

Grokipedia’nın sayfalarında “Grok tarafından doğrulandı” ibaresi bulunsa da yapay zekâların yanlış bilgi üretme eğilimi nedeniyle bu doğrulamalar güven vermiyor. Ayrıca kullanıcıların içerik düzenleme yetkisi şimdilik yok, yani yalnızca mevcut değişiklikler görüntülenebiliyor. Platformun hâlihazırda 885.000 makalesi bulunurken, Vikipedi İngilizce sürümünde yaklaşık 7 milyon sayfa yer alıyor.

Tartışmalı konularda siyah-beyazdan ziyade gri tarafta duruyor

Grokipedia

Grokipedia, özellikle iklim değişikliği gibi tartışmalı konularda Vikipedi’dan daha temkinli bir dil kullanıyor. Vikipedi, insan faaliyetlerinin küresel ısınmadaki rolüne dair bilimsel uzlaşmayı vurgularken, Grokipedia bu görüşü “abartılı” bulan eleştirileri öne çıkarıyor. Ayrıca medya ve çevreci kuruluşların “kamuoyunda gereğinden fazla alarm yarattığı” yönünde ifadeler de içeriyor. Yani konuları anlatım biçimi ve dili biraz daha farklı.

Grokipedia şimdilik “v0.1” sürümünde, yani oldukça erken bir aşamada ancak Musk’ın yapay zekâ destekli bilgi platformunu geliştirmeye devam etmesi bekleniyor. Yine de şu anki hâliyle, Grokipedia “yeni bir ansiklopedi” olmaktan çok, Vikipedi’nın yapay zekâ tarafından yeniden yorumlanmış bir kopyası gibi.

Daha ırkçı ve cinsiyetçi bir dile sahip

Grokipedia

Ayrıca yayımlanan bazı raporlar, Grokipedia’nın yalnızca tarafsızlıktan değil, aynı zamanda etik sınırları aşan içeriklerden de uzak olduğunu ortaya koyuyor. Bazı sayfalarda ırkçı ve transfobik ifadeler, yanlış bilimsel iddialar ve komplo teorileri yer alıyor. Örneğin “Transgender” başlığında defalarca “transgenderism” terimi kullanılırken, bilimsel konularda da Grokipedia’nın çizgisi tehlikeli biçimde değişiyor.

“Aşılar ve Otizm” sayfası, bilimsel uzlaşıyı tam olarak yansıtmazken, aşı karşıtı görüşlere “hipotez” muamelesi yapıyor. COVID-19’un kökeni konusunda da bilimsel kanıtları göz ardı edip, virüsün laboratuvar üretimi olabileceği öne çıkarılıyor. Tüm bunların yanı sıra Elon Musk ve şirketleriyle ilgili sayfalar aşırı olumlu biçimde yazılmış, yani aile serveti, başarısız projeler veya eleştiriler neredeyse tamamen sansürlenmiş durumda.

Peki siz Grokipedia'yı kullandınız mı? Platform hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Elon Musk

