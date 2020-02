Hızlı ve Öfkeli 9, şimdiye kadarki en iddialı hikayelerden biriyle karşımıza çıkacak. Filmin ilk fragmanı, dünya çapında 500 milyon izlenmeye ulaştı ve serinin yıldızı Vin Diesel hayranlarına teşekkür mesajı paylaştı.

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, seriye yeni katılan John Cena gibi isimlerle yine hız ve aksiyon dolu bir hikayeyle karşımıza çıkacak. Filmin ilk fragmanında John Cena'nın Dominic'in uzun süredir kayıp olan kardeşi olarak karşımıza çıkacağını görmüştük. Ayrıca öldüğünü sandığımız sevilen karakter Han, sürpriz bir şekilde geri döndü.

Bu ilgi çekici hikaye, Hızlı ve Öfkeli hayranlarını etkilemeyi başardı ve filmin ilk fragmanı 500 milyon izlenmeye ulaştı. Aksiyon serisinin sevilen yıldızı Vin Diesel, fragmanın ulaştığı başarıyı kutlayarak Instagram'dan takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Ünlü aktör ayrıca yarım milyarlık izlenme karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Diesel fotoğrafın yanı sıra, "Ne diyeceğimi bilemiyorum... Sizi gururlandırmayı umuyoruz. Hepinizi seviyorum, her zaman" mesajını paylaştı. Hızlı ve öfkeli serisi, dokuzuncu filmiyle karşımıza çıkacak olmasına rağmen hala dünya çapında popülerliğini koruyor ve ilk günkü kadar ilgi görüyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı, sadece ilk 24 saat içinde 2016 yılında vizyona giren The Fate of the Furious'un 139 milyonluk görüntüleme sayısını aşarak 151 milyon görüntülemeye ulaştı. Fragman böylece Universal Pictures'ın en çok izlenen fragmanı olarak rekor kırdı. Ayrıca tüm zamanların en çok izlenen dokuzuncu fragmanı olmayı başardı. Vin Diesel fotoğrafın ardından hayranları için bir teşekkür videosu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Videoda fragmanın izlenme başarısı için hayranları kutlayan ve teşekkür eden Diesel, 2015 yapımı The Last Witch Hunter'ın devam filmi üzerine kısa bir güncelleme yaptı ve ardından Corona virüsü salgını ile mücadele eden Çin'e destek mesajı gönderdi. Hızlı ve Öfkeli 9 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. Bu arada Vin Diesel'in rol aldığı bir diğer film olan 'Bloodshot' da 13 Mart'ta beyaz perdeye gelecek.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı: