Vin Diesel'in başrolünde oynadığı 2016 yapımı The Last Witcher Hunter, gişede bekleneni veremese de devam filmi yolda. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada The Last Witch Hunter 2 üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

The Last Witch Hunter, 90 milyon dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında 147 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Vin Diesel, filmin gişe rakamlarının onu seri için daha fazlasını yapmaktan vazgeçirmediğini belirtti.

Diesel, Collider ile yapılan röportajda, "The Last Witch Hunter gişede bekleneni vermediğinde, 'Eh, belki başka bir şeye odaklanmalıyım' diye düşünmüştüm. Ama günümüzde, büyüleyici olan şey, filmlerin hayatınızda sizi bir şekilde bulması... İnsanlar bana The Last Witch Hunter'ı sevdiklerini ve Michael Caine'i görmek istediklerini söylediklerinde yeni bir filme doğru yol aldım." dedi.

Ünlü aktör ayrıca yapımcı Lionsgate ile görüşmelerde bulunduğunu ve The Last Witch Hunter için çalışmaların aktif olarak sürdüğünü belirtti. Birçok insan The Last Witch Hunter'ın varlığını bile unuttu, bu yüzden Lionsgate'in devam filmi için istekli görünmesi şaşırtıcı. Stüdyo, Vin Diesel'in yeni filmiyle daha da artan popülaritesine ve aktörün hayranlarıyla sıkı ilişkisine güveniyor olabilir.