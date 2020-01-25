Vine'ın Veliahtı Byte Sonunda Kullanıma Açılıyor

6 saniyelik döngülü videolar paylaşıp eğlendiğimiz ancak 2016 yılında kapatılan Vine, yeni bir isimle tekrar hayat buluyor. Vine ortak kurucusunun byte adlı projesi ertelemelerden sonra ilk kez kullanıma açılıyor

2013 yılında ortaya çıkıp insanların gönlünde taht kurmuş bir sosyal medya uygulaması vardı. 6 saniyelik kısa video paylaşımları, özgün arayüzü ve içeriğiyle sosyal medyanın belki de hiç unutulmayacak efsanelerinden biri haline gelen Vine, birkaç yıl hizmet verip daha sonra aramızdan ayrılmıştı. Bugün hala Vine’da paylaşılmış komik videolar YouTube üzerinden milyonlarca izlenme alarak anılmakta.

Siz de Vine’ın arkasından yas tutanlardan biriyseniz sizin için iyi bir haberimiz var: Vine ortak kurucusundan Vine’ın devamı niteliğinde yeni bir kısa video paylaşım uygulaması geliyor. Vine’ın 2016 yılında ölmesinden sonra tutulan yas, efsane uygulamanın reenkarnasyonuyla sonuçlanıyor.

Efsane ölmemiş, şekil değiştirmiş

Vine ortak kurucularından Dom Hofmann, sevilen uygulamanın acımasızca öldürülmesinden sonra onun devamı olarak nitelendirdiği yeni bir uygulamayı kullanıma açmaya hazırlanıyor. Hofmann uygulama hakkında 2017 yılından beri ipuçları veriyordu ancak yeni duyurular gösteriyor ki uygulama sonunda tam anlamıyla kullanıcıların beğenisine çıkmaya hazırlanıyor.

Tamamen Hofmann’ın kendi projesi olarak yürütülen byte, yakın zamanda çıkışı ve içeriği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide “Bugün 6 saniyelik döngü videolarını ve yeni bir topluluğu sevenleriyle buluşturuyoruz.” ifadelerinde bulunarak yakın zamanda gerçekleşecek çıkışı müjdeledi ve ekledi: “Uygulamanın adı byte ve o hem yeni hem tanıdık. Bir şeyin eksikliğini hisseden insanlara hitap etmesini umuyoruz.”

Şirket içerik üreticilerine ödeme yapacak

Yeni uygulama byte aynı Vine gibi 6 saniyelik döngülü videolar sunuyor. Uygulamanın kamerası Vine’da çokça kullanılıp sevilmiş stop-motion videoların da çekilebilmesini sağlıyor. Şirket aynı zamanda byte’taki içerik üreticilerinin ürettikleri için ödeme alacağı bir partnerlik programı sunuyor. Bunun eksikliği zamanında Vine’a büyük sorun olmuş, içerik üreticilerinin zamanla platformu terk etmesine neden olmuştu. Programın detayları henüz bilinmiyor.