Bursa'da üretilecek yeni SUV Dacia Striker, Avrupa pazarında ön siparişe açıldı. Fiyatları, donanımları ve motor seçenekleri belli oldu.

Dacia’nın Türkiye’de Bursa’da üretilecek yeni SUV tipindeki otomobili Striker, geçtiğimiz aylarda resmen tanıtılmıştı. Hem tasarımı, hem özellikleri hem de uygun fiyatlı olacak olmasıyla büyük heyecan yaratan araç, şimdi de Avrupa’da resmen ön siparişe açıldı.

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Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen yeni crossover modeli Dacia Striker için sipariş süreci 13 Ekim itibarıyla resmen başlatıldı. SUV, station wagon ve sedan gövde tiplerinin karakteristik unsurlarını tek bir tasarımda bir araya getiren aracın üretimi, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında gerçekleştirilecek.

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Hangi motor seçenekleri sunulacak?

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Tasarımsal niteliklerinin yanı sıra pratik detaylarıyla öne çıkan Dacia Striker, 4.62 metre uzunluğa sahip. Araç, sunduğu 600 litrelik geniş bagaj hacmi sayesinde kalabalık aileler ve yüksek yükleme kapasitesi talep eden sürücüler için ideal bir yapı sergiliyor. Yaklaşık 20 santimetrelik yerden yüksekliği araç, hafif arazi şartlarında güvenli bir sürüş imkanı sunarken; opsiyonel olarak sağlanan 4x4 çekiş sistemiyle de zorlu yol koşullarına doğrudan yanıt veriyor.

Modelin kaputunun altında ise kullanım maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen elektrik destekli üç farklı motor seçeneği yer alıyor. Giriş seviyesinde bulunan mild hybrid-G 140 versiyonu; 1.2 litrelik üç silindirli turbo motoru, 48V hafif hibrit sistemini ve hem benzin hem LPG ile çalışabilen çift yakıt altyapısını birleştiriyor. Önden çekişli bu paket manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebilirken 1.600 kilometreye varan muazzam bir toplam menzil vadediyor.

Daha yüksek verimlilik arayanlar için sunulan hybrid 155 versiyonu ise 1.8 litrelik 109 beygirlik benzinli motoru iki adet elektrik motoru ve otomatik şanzımanla bir araya getiriyor. 100 kilometrede ortalama 4.2 litre yakıt tüketen bu tam hibrit sistem, şehir içi kullanımların %80'e yakınını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor. Arazi odaklı hybrid 150 4x4 seçeneğinde ise arka aksta yer alan 31 beygirlik ilave elektrik motoru, ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek dört tekerlekten çekiş sistemine anlık güç desteği sağlıyor.

Avrupa fiyatları ve teslimatlar

Yeni Dacia Striker; Essential, Expression, Extreme ve Journey olmak üzere toplam dört farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Araçta donanım seviyesinden bağımsız olarak 10.1 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası standart donanım listesinde yer alıyor.

Modelin Avrupa fiyatlandırması giriş paketi olan Essential (mild hybrid-G 140) için 23.490 euro seviyesinden başlıyor. Expression donanım seviyesinde fiyatlar motor seçeneğine göre 25.100 euro ile 29.900 euro arasında değişiyor. Üst gamı temsil eden Journey ve Extreme paketlerinde ise fiyatlar mild hybrid-G 140 otomatik için 28.700 euro, hybrid 155 için 30.100 euro ve hybrid 150 4x4 versiyonu için 31.900 euro olarak belirlenmiş durumda.

Üretimi Bursa Oyak Renault tesislerinde gerçekleştirilen modelin dünya çapındaki ilk teslimatlarının 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla yapılması planlanıyor. Türkiye pazarı açısından bakıldığında, yerli üretim avantajı ve ÖTV muafiyeti imkânları sayesinde modelin iç pazarda oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin edebiliriz.