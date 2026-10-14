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Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

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2026 yılının 3. çeyreğinde dünyada en çok akıllı telefon satan markaları belli oldu. En üst sırada kıran kırana bir rekabet var.

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Önceki senelerde olduğu gibi 2026 da akıllı telefon satışları konusunda çok hareketli geçiyor. Peki en çok hangi marka satıyor? Counterpoint isimli araştırma firması, 2026’nın üçüncü çeyreğine dair veriler paylaştı.

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Verilere göre küresel akıllı telefon pazarında oldukça çalkantılı bir dönemden geçiliyor. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları %20 oranında devasa bir gerileme kaydetti. Bu düşüşle birlikte küresel sevkiyatlar son 14 yılın en düşük seviyesine gerilerken, cihaz fiyatları ise ortalamada %20 oranında artış gösterdi. Sektörü adeta kilitleyen bu tablonun arkasındaki ana neden olarak, akıllı telefonlarda ve tüketici elektroniğinde kullanılan bellek çipleri ile işlemcilerin aşırı yükselen maliyetleri gösterildi.

İçerikten Görseller

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?
smartic

Samsung zirvede, Apple hemen arkasında

smartic

  • Samsung - %23 pazar payı
  • Apple - %22 pazar payı
  • Xiaomi - %10 pazar payı
  • OPPO - %9 pazar payı
  • vivo - %8 pazar payı
  • Diğer markalar - %27 pazar payı

Ağır pazar koşullarına rağmen Samsung, pazarın bir numaralı ismi olmayı başardı. Şirket, son 3 aylık dönemde %23 küresel pazar payı yakalayarak liderlik koltuğunda yerini aldı. Avrupa pazarında bir önceki nesil Z Fold 7'ye kıyasla %50 daha fazla satış başarısı yakalayan Galaxy Z Fold 8 serisinin rekor kırması, Samsung'un bu süreçteki darbeyi biraz olsun hafifletmesini sağladı.

İkinci sırada ise Samsung’un hemen arkasında %22’lik pazar payı ile Apple yer aldı. Tabii ki bu verilere yeni iPhone 18 Pro modelleri yansımış değil. O yüzden sonraki çeyrekte veriler değişebilir. Zaten her rapor geldiğinde zirvenin Apple ve Samsung arasında gidip geldiğini görüyoruz.

Listede üçüncülüğü %10 pazar payı ile Xiaomi alıyor. Dördüncü sırada %9 pay ile OPPO ve beşinci sırada %8 pay ile vivo var.

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Apple Akıllı Telefon Samsung

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