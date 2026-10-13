Opel, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında. Farklı segmentlere hitap eden Opel modellerinde güncel fiyatlar ve indirim fırsatları dikkat çekiyor.

Yeni bir Opel satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel nakit indirimleri, düşük faizli kredi seçenekleri ve kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor.

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Peki Opel Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Opel modellerinde kampanya var? İşte Opel Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Opel fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corsa 1.535.000 TL 1.335.000 TL Corsa Elektrik 1.890.000 TL - Frontera 2.190.000 TL 1.975.000 TL Frontera Elektrik 1.895.000 TL - Mokka 1.990.000 TL 1.572.000 TL Mokka GSE 3.570.000 TL 2.890.000 TL Astra 2.330.000 TL - Grandland 2.850.000 TL 1.975.000 TL Grandland Elektrik 3.200.000 TL 2.485.000 TL

Opel Grandland Elektrik Kampanyası: AWD Modeline Lansman Özel Fırsatı

Grandland Elektrik'in Edition donanımı 2.485.000 TL kampanyalı fiyatla sunulurken, Grandland Elektrik AWD modeli lansmana özel 3.750.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca modelde siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları ücretsiz olarak veriliyor.

Opel Mokka GSE Kampanyası: Lansmana Özel Fiyat ve Ücretsiz Opsiyonlar

Opel Mokka GSE satın almak isteyenlere lansmana özel fırsatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında GSE donanımı lansmana özel 2.890.000 TL fiyatla satışa sunulurken; siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonları da ücretsiz olarak veriliyor.

Opel Combo Elektrik Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Opel Combo Elektrik'in 2026 model yılı versiyonu için 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Bireysel müşteriler için aylık taksit 27.140,39 TL olarak belirtiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası veya Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.