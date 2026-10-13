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One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

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Samsung'un One UI 9 güncellemesini yükleyen bazı Galaxy kullanıcıları, cihaz kurulum aşamasında ana ekrana ulaşmalarını engelleyen bir hatayla karşılaştı.

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni işletim sistemi güncellemesi One UI 9’u dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısına sunmaya başlamıştı. Ancak gelen bilgiler, bu güncellemenin bazı Galaxy cihaz sahiplerinde sorunlar ortaya çıkardığını gösterdi.

Samsung’un en yeni arayüz sürümü One UI 9 güncellemesini cihazlarına yükleyen bazı kullanıcılar, beklenmedik bir yazılım engeliyle karşı karşıya kaldı.

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One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!
oneuiic

Bazı kullanıcılar ana ekrana ulaşamıyor

oneuiic

Güncelleme işlemi sorunsuz tamamlansa da telefonun ilk açılışındaki karşılama ve kurulum sürecinde ekrana gelen XML tabanlı “Erişim Reddedildi” uyarısı, kullanıcıların ana ekrana ulaşmasını engelliyor.

Reddit gibi platformlarda paylaşılan kullanıcı raporlarına göre, sorun yalnızca tek bir seriyle sınırlı değil. Etkilenen cihazlar arasında Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisi ve hatta katlanabilir telefon modelleri yer alıyor. Etkilenen modellerin tam listesi henüz netleşmemiş olsa da durumun oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine yayıldığı görülüyor.

Hatanın Samsung’un yazılım sızıntılarını engellemek adına sunucu tarafında yaptığı bir değişiklikten kaynaklanıyor olabileceği iddialar arasında. Ancak henüz Samsung tarafından doğrulanan bir şey yok. Yakında konuya ilişkin bir açıklama ve düzeltme güncellemesi geleceğini tahmin edebiliriz.

Bazı geçici çözümler de bulunmuş. Etkilenen kullanıcılar tarafından paylaşılan ve sorunun etrafından dolanmayı sağlayan temel yöntem, cihazın internet bağlantısını tamamen kesmekten geçiyor. Bunu da güç ve ses tuşlarına aynı anda basılı tutarak güvenli moda geçip, açılan cihazdan bağlantıları kapama ve yeniden başlatma yoluyla yapabiliyorsunuz. Ağ ayarlarına erişemeyen bazı kullanıcılar ise Wi-Fi yönlendiricilerini kapatarak, SIM kartı çıkartarak veya Wi-Fi kapsama alanından uzaklaşarak çözüme ulaştıklarını bildiriyor. Ayrıca bazı kullanıcılar, herhangi bir müdahalede bulunmadan bir süre sonra yapılan yeniden başlatmanın ardından sorunun kendiliğinden düzeldiğini de belirtmiş.

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Samsung One UI

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