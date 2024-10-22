Sosyal medyada dolaşırken karşımıza çıkan, arkadaşlarımızın tavsiye ettiği ve hatta “Bu kadar çok konuşuluyorsa kesin denemeliyim.” dedirten ürünler viral ürünler olarak hayatımızda. Peki Dubai çikolatası gibi ürünler nasıl bu kadar popüler hâle geliyor?

Virüs gibi hızlıca yayılmasını ifade eden viral ürünler, markalar için tam anlamıyla “altın madeni” anlamına geliyor. Peki, bir ürün nasıl oluyor da kısa sürede milyonların radarına giriyor?

Minimum pazarlama bütçesiyle maksimum etki elde etmek anlamına gelen viral ürün yaratmanın tabii ki tek bir yolu yok ama izlenecek yollar belli. Siz de kendi viral ürününüzü yaratmak istiyorsanız bu taktikler işinize yarayabilir.

Duygusal bağ kurun ve sorun çözün.

Viral ürünlerin büyük bir kısmı, iyi bir hikâye içeriyor. İnsanlar da bu hikâyeler aracılığıyla ürünle bağ kuruyor. Sosyal sorumluluk projeleri bu anlamda kullanılacak bir yöntem. Satın aldığınız her üründe bir ağaç dikiliyorsa siz de almaz mısınız?

Ayrıca hedef kitlenizi analiz edip anlayıp ya gerçek bir ihtiyaç karşılamalısınız ya da sorun çözmelisiniz. Eğlenceli olmanın yanı sıra somut bir değer de kazandırmalısınız.

Kaçırma korkusunu kullanın.

Viral ürünlerin arkasındaki itici güçlerden biri de o ürünün bitti bitiyor olması. Sınırlı sayıda bulunabilir bulmak, insanlarda bu ürünü elde etme arzusu yaratır. “Sadece bugün!” ya da “Sınırlı stok!” gibi ibareler, tüketicilerin ürüne olan ilgisini arttırıp harekete geçmesini sağlar.

Sosyal medyanın gücünü kullanın.

Dubai çikolatasını düşünün, nasıl bu kadar ünlü oldu? Ürünün yaratıcı Sarah Hamouda, hamileliğinde hiçbir çikolatanın onu kesmediğini fark etti ve künefe ile çikolatayı birleştirdi ama tek yaptığı bu değildi. TikToker Maria Vehera'nın ürünü paylaşması âdeta bir çığır açtı ve Dubai çikolatasını artık bilmeyen kalmadı.

Sosyal medyadaki doğru kişileri bularak ürününüzü kısa sürede tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Influencer'lar kadar tabii ki kullanıcılar da önemli.

İnsanların ürünü kullanırken çektiği fotoğrafları da paylaşması gerekiyor. Bunun için de rakiplerinizden farklı olmalısınız. Olumlu yorumlar, eğlenceli videolar sayesinde kısa sürede viral ürün yaratabilirsiniz.

Sosyal medya demişken şunu da belirtmeden geçmeyelim. Markanızın sosyal medyası da güçlü olmalı ki insanları hem sayfanıza hem ürününüze kolayca çekebilesiniz.

Özgün konsept ve yenilikçi ambalaj tasarımı yapın.

İçerik kadar dış görünüş de önemli. Ürün ambalajı eğer sosyal medyada paylaşılacak kadar şık ve yaratıcıysa insanların dikkatini çeker ve bunu kullanırlar. Starbucks’ın dönem dönem çıkardığı bardakları düşünelim. Herkes sadece bunu paylaşmak için bile kahve içiyor.

Ya da daha yaratıcı bir örnek verelim. Hailey Bieber, telefon kılıfı ve dudak parlatıcısını birleştirerek resmen ürünü viral hâle getirdi. Kolay taşınabilir olmasının yanı sıra daha önce görülmüş bir şey değildi.

Bu ürünün nasıl viral olduğunu ve hikâyesini bu içerikte daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Karşılığında bir şey verin.

Viral olmanın etkili yöntemlerden biri de yarışmalar düzenlemek veya hediyeler vermekten geçiyor. Takipçilerinize ücretsiz bir ürün, deneme, hediye kartı veya başka bir avantaj sunarsanız hem ürünlerinizin paylaşımını arttırır hem de takipçi kazanarak büyümeye devam edersiniz. Sosyal medyada herkesin paylaştığı bir ürünü görmek sizin de dikkatinizi çekmez mi? Kazan-kazan.

Özetle şunu söyleyebiliriz:

Eğer ürününüzle bir fark yaratıyorsanız, rakiplerinizden sıyrılıyorsanız ve en önemlisi de ürününüz kullanıcılarda bir etkileşim yaratıyorsa ya da onların hayatını değiştiriyorsa bu sizin en önemli adımınız olur. Ancak sosyal medyayı ve pazarlama taktiklerini de buna eklemeniz gerektiğini unutmayın.

Sosyal medyanın bu kadar güçlü kullanıldığı bir dönemde viral ürünlerinizle siz de öne geçebilir, istediğiniz başarıyı yakalayabilirsiniz. Önemli olan doğru planlama. İnsanları şaşırtın, eğlendirin, değerli kılın ve sınırları zorlayın.

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