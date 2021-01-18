Virgin Orbit İlk Kez Yörüngeye Uydu Taşımayı Başardı

Virgin Orbit, küçük boyutlu uyduların yörüngeye ulaştırılması çalışmalarına hız kazandırabilecek uçaktan roket fırlatma yöntemiyle ilk uydusunu yörüngeye ulaştırmayı başardı.

Uzay çalışmaları ile birlikte özel uzay girişimlerinin sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Richard Bronson’ın kurucusu olduğu Virgin Orbit de bu özel girişimlerden biri ve şirket dün itibarıyla gerçekleştirdiği testler sırasında LauncherOne roketiyle taşıdığı mini uyduları alçak Dünya yörüngesine ulaştırmayı başardı.

Virgin Orbit, uyduları yörüngeye taşımak için alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Söz konusu taşıma görevine “Cosmic Girl” lakaplı bir modifiye edilmiş Boeing 747 uçak ile başlayan Virgin Orbit, uçak belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra LauncherOne adlı roketi ateşliyor. Uçaktan ayrılan roket, uyduları bırakacağı yörüngeye doğru ilerlerken Cosmic Girl, bir sonraki “fırlatma” görevi için havalimanına geri dönüyor.

Virgin Orbit, uyduları yörüngeye taşımak için uçaklardan faydalanıyor

LauncherOne, 500 kilogram ve altında ağırlığa sahip mini uyduları taşımak üzere geliştirildiğinden Virgin Orbit’in en azından şu etapta SpaceX’e rakip olması pek de mümkün görünmüyor. Bununla birlikte şirketin Cosmic Girl adlı taşıyıcı uçağı herhangi bir havalimanından kalkış yapabildiği için roket fırlatma pistlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Aslına bakacak olursak dün gerçekleştirilen fırlatma testi, Virgin Orbit’in söz konusu uydu taşıma yönteminin ilk denemesi değildi. Şirket, geçtiğimiz yılın mayıs ayında da benzer bir test gerçekleştirmiş, ancak roketin istenildiği gibi çalışmaması üzerine başarısız olmuştu. Virgin Orbit’in test ile ilgili paylaşmış olduğu videoya buradan ulaşabilirsiniz.