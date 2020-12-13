Virgin Galactic'in Uçuş Testi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Uzay turizmini önümüzdeki yıl kadar erken bir zamanda hayatımıza sokmak isteyen Virgin Galactic'in motorlu uçuş testi başarısızlıkla sonuçlandı. Yolcuları taşıyacak VSS Unity aracının motoru uçuş esnasında çalıştırılamadı.

En nihayetinde uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Virgin Galactic, bu hedefine ulaşmak için gereken en büyük yapı taşlarından birisini geliştirmeye devam ediyor. O da elbette şirketin SpaceShipTwo aracının kısa uzay yolculukları için yüksek irtifaya taşıyacağı VSS Unity aracı.

Virgin Galactic, VSS Unity aracının süzme testini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. SpaceShipTwo aracına birleşik bir şekilde havalanan VSS Unity, 50 bin fit irtifaya ulaştırıldı ve ardından SpaceShipTwo aracıyla bağlantısı kesilmişti. Araç, başarılı bir şekilde süzülerek uçuş merkezine inmişti.

Virgin Galactic, yeni bir uçuş testi yaptı:

Virgin Galactic'in VSS Unity'le yaptığı yeni uçuş testiyse dün gerçekleştirildi. ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America merkezinden kalkış yapan SpaceShipTwo tabanlı VMS Eve ve VSS Unity, üçüncü kez yörünge altı testine giriyordu. Bu test, aracın neredeyse iki yıldır yapacağı ilk motorlu uçuşu olacaktı.

Ortasında VSS Unity'nin bulunduğu VMS Eve aracı başarılı bir şekilde kalkış yaptı. Araç, VSS Unity'yi olması gereken zamanda 50 bin fit yüksekliğe ulaştırdı. Fakat VSS Unity bu irtifada bırakılmaya hazırlanılırken aracın roket motorunda sorun yaşandı ve motor çalıştırılamadı. Dolayısıyla test başarısızlıkla sonuçlandı ve VSS Unity, VMS Eve gövdesinde iniş yaptı.

Virgin Galactic CEO'su tarafından Twitter'da yaptığı açıklamada VSS Unity'nin taşıyıcı araçtan ayrıldıktan sonra motor ve araç içindeki bilgisayarın bağlantısının koptuğu ifade edildi. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamadaysa, aracın kontrol edileceği ve yakın zamanda yeniden uçacakları söylendi. Bunun yanı sıra Spaceport America'da hazır bulunan birkaç motorun da olduğu belirtildi.

Virgin Galactic, VSS Unity'yle birlikte önümüzdeki yıl kadar erken bir zamanda 6 uzay turistini yörünge altına çıkarmayı planlıyor. Şirketin aracına binerek yörünge altına gitmek isteyen kişi sayısıysa 600'ü geçti. Yörünge altına yapılacak kısa uçuşun kişi başı maliyetiyse 250 bin dolar.