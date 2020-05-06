Virüsleri Öldüren Doğal Dezenfektan: "Su Ve Tuz"

Prof. Dr. Ahmet Aydın, su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit sayesinde elde edilen çözeltinin son derece kuvvetli ve güçlü etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, “Sebzelerin, meyvelerin ve yüzeylerin dezenfekte edilmesinde kullanılabilir. Çevreyle dost bir dezenfektandır. Raf ömrü, saklama koşullarına uyulduğunda 12 aydır” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için su ve sabunla yapılan el temizliği büyük önem taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, vatandaşların dezenfektanları aşırı kullandığını, ancak su ve tuzdan oluşan hipokloröz asitin de etkili bir dezenfektan olduğunu söyledi. Aydın, “Tuz ve suyun birlikte özel düzeneklerle elektrolize edilmesi ve elde edilen çözeltinin içerisindeki yoğunlukla olan bileşen hipokloröz asittir. Bu; bakterileri, virüsleri öldüren etkin bir dezenfektan ya da antiseptik bir madde olarak yer alır” dedi.

'Virüsü Temizleyen Hücreler Var'

Prof. Dr. Aydın, vücudumuzda dışarıdan giren virüs, bakteri herhangi bir yabancı maddeyi hücre içerisine alarak temizleyen hücrelerimiz olduğunu belirterek, “Hipokloröz asit içerisinde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan fizyolojik bir moleküldür” ifadelerini kullandı.

'Etkili Bir Dezenfektan'

Prof. Dr. Aydın, hipokloröz asidin yer aldığı ruhsatlı bazı ürünlerin olduğunu ve bunların içerisinde elektro aktif su denilen bir ürün bulunduğunu ifade etti. Aydın, “Bununla ilgili hazır ürünler var. Hipokloröz asit su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir ürün olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.

'Hipokloröz Asit ile Sebzeleri Yıkayabilirsiniz'

Tüm dezenfektanların kendine özgü özellikleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, “Kullanıldığı anda çevrede hemen etkisini gösterebilir. Çevrede kalma özelliği yok. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Ruhsatlı, yara iyileştirmede, pansumanda kullanılan ürünler bile var” dedi.

'Saklama Koşulları Uygunsa 12 Ay Dayanabilir'

Prof. Dr. Aydın, hipokloröz asidin uzun ömürlü olduğunu belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ağzı açık kalmamalı, havayla temas etmemeli ve ışıktan uzak durmalı. Kapalı olduğu ortamda en az 12 ay dayanabilir. Her ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Basit bir çeşme suyunu bile şişesinin içinde doğrudan güneş ışığına maruz bıraktığımız anda plastik şişenin içerisinden suyun içerisine başka maddeler girebilir.”