Visa, 2022 Ekim ile 2023 Eylül arasında 40 milyar dolarlık dolandırıcılığı engelledi. Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile dolandırıcılığı nasıl bu kadar etkili bir şekilde önleyebildiğine gelin birlikte bakalım.

Kredi kartı dolandırıcılığı gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl alabiliyor. Türlü türlü yöntemler deneyen dolandırıcılar, her yeni bir olayda bizi daha da şaşırtıyor.

Ödeme devi Visa da bu yöntemlerle başa çıkmak için oldukça yenilikçi bir sistem geliştirdi. Peki nedir bu sistem?

Visa, yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanarak dolandırıcılığı önlemede devrim niteliğinde adımlar atıyor.

Visa'nın küresel risk ve kimlik çözümleri başkanı James Mirfin, CNBC'ye yaptığı açıklamada bu teknolojiler sayesinde Ekim 2022’den Eylül 2023’e kadar yaklaşık 40 milyar dolarlık dolandırıcılığın engellendiğini belirtti. Bu, bir önceki yıla göre neredeyse iki katı artış anlamına geliyor.

Dolandırıcılar, yapay zekâ kullanarak birincil hesap numaraları (PAN) oluşturuyor ve sürekli olarak test ediyor. PAN, genellikle 16 haneli olan bir kart tanımlayıcısıdır ve bazı durumlarda 19 haneye kadar çıkabilir.

Bu sayede suçlular, kart doğrulama değerleri (CVV) ve son kullanma tarihleriyle birlikte çevrim içi işlemleri defalarca deniyorlar. Bu yöntem, "enumeration attack" olarak da biliniyor ve Visa'ya göre yıllık 1,1 milyar dolarlık dolandırıcılık kaybına yol açabilir.

Peki nasıl tespit ediliyor dersiniz?

Visa, her bir işlemi değerlendirirken 500'den fazla farklı niteliği göz önünde bulunduruyor. Yani 300 milyar işlem gerçekleştiren Visa için oldukça büyük bir veri tabanı anlamına geliyor. Yapay zekâ modeli, her işlemi analiz ediyor, puanlıyor ve potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit ediyor.

James Mirfin, yeni bir dolandırıcılık türü tespit edildiğinde modelin bunu hemen fark ettiğini ve yüksek riskli işlemleri belirlediğini söyledi. Böylece Visa'nın müşterileri bu işlemleri onaylamamayı seçebilirler.

Dolandırıcılar, sosyal mühendislik ve deepfake gibi yeni teknolojileri kullanarak sahtekarlık yapmayı sürdürüyor.

Generatif yapay zekâ araçları, dolandırıcıların daha inandırıcı phishing (oltalama) mesajları oluşturmasını sağlıyor. Siber suçlular, ses klonlama ile aile üyelerini veya banka çalışanlarını kandırarak büyük miktarda para transferi gerçekleştirebiliyor.

Visa'nın son beş yılda teknolojiye yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım, dolandırıcılığı azaltmak ve ağ güvenliğini artırmak için atılmış önemli bir adım. Visa'nın yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri, dolandırıcılık önleme konusunda etkileyici sonuçlar veriyor.

Gelecekte de bu teknolojilerin daha da geliştirilerek dolandırıcılık oranlarını düşürmeye devam edeceği kesin.

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