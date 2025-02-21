Apple, iPhone 16'nın Kamera Denetimi tuşuyla kullanılabilen Visual Intelligence özelliğinin iPhone 15 Pro'ya geleceğini açıkladı. Özellik, eylem düğmesi yoluyla erişilebilir olacak.

Apple, yapay zekâ özelliklerini geçen yılın sonlarına doğru resmen piyasaya sürmeye başlamıştı. Bunlardan biri de iPhone 16 modellerinin Kamera Denetimi tuşuyla kullanılabilen Visual Intelligence idi. Bu özellik, kamera tuşuna basıp kameranızı istediğiniz bir şeye doğrulttuğunuzda yapay zekâ ile onun hakkında bilgiler edinmenizi sağlıyordu.

Yani bu özellik, şimdiye kadar sadece iPhone 16 ailesine özeldi. Ancak yakında bu durumun değişeceği görüldü.

Visual Intelligence, iPhone 15 Pro’ya da geliyor

Visual Intelligence’ın dünden önce tanıtılan yeni uygun fiyatlı iPhone 16e’de kullanılacağı açıklanmıştı. Bu beklenmedikti çünkü iPhone 16e’de Kamera Denetimi tuşu yoktu. Ancak şirket, eylem butonu yoluyla özelliğe erişilebileceğini belirtmişti.

İşte tam olarak bunun ardından da özelliğin iPhone 15 Pro modellerine geleceği haberi geldi. Apple temsilcileri, Daring Fireball’a yaptıkları açıklamada bunu doğruladı. Yeni özellik, yakında bir yazılım güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcılarına eylem düğmesiyle kullanılabilecek şekilde sunulacak.

Tam olarak ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Tahminler, nisanda çıkacak iOS 18.4 ile olabileceği yönünde. Son olarak özelliğin eylem düğmesine ek olarak Denetim Merkezi üzerinden de açılabileceği Apple tarafından aktarılmış.