iPhone 16e'deki "e" Harfi Ne Anlama Geliyor?

Yeni “iPhone 16e” model telefonun ismindeki “e”nin ne anlama geldiğini veya bir anlama gelip gelmediğini hiç düşünmüş müydünüz?

Bu hafta tanıtılan iPhone 16e, akıllara pek çok soruyu getirdi. Ne zaman satışa sunulacağı, fiyatının ne kadar olacağı… Ancak biz bugün, bu gibi sorulardan bahsetmeyeceğiz.

Resmî adı “iPhone 16e” olan iPhone SE 4’ün adındaki “e”, ne anlama geliyor? Daha önceki telefonlarda rastladığımız “XR, C” gibi harfler ne anlama geliyordu?

İlk sızıntı, sızıntılarla ünlenen Majin Bu aracılığıyla çıkmıştı.

Majin Bu, ocak ayının başında "iPhone 16e" adını ilk kez öne süren kişiydi ve modelin ismindeki “e”nin büyük harfle yazılması dışında tüm detaylar doğru çıkmıştı.

“Kaynağımdan gelen bilgilere göre, Apple’ın 2025’te tanıtacağı yeni iPhone’un adı iPhone SE4 değil, iPhone 16E olacak. iPhone 14’e benzer bir tasarıma, OLED ekrana ve Action Button (Eylem Düğmesi)’ne sahip olacak. Beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunacak.” demişti.

Peki, iPhone 16e’deki “e” ne anlama geliyor?

Teknoloji blog yazarı John Gruber, basın toplantısında Apple temsilcisine, iPhone 16e’deki “e” harfinin anlamını sorduğu sorusuna aldığı cevabı şöyle aktarıyor:

“Bugünkü çevrim içi basın toplantısında, ‘e’nin bir anlamı olup olmadığı sorulduğumda, Apple temsilcisi hiçbir anlamı olmadığını ancak bu telefonun herkes için üretildiğini söyledi. Ancak ‘e’ harfinin gizli bir şekilde everyone (herkes) anlamına geldiğini kastettiğini sanmıyorum çünkü Apple en ucuz iPhone modelinin herkes tarafından alınmasını istemez.”

Yani resmî açıklamaya göre, iPhone 16e’deki “e” harfi hiçbir anlama gelmiyor.

Apple, daha önce harflerin anlamlarını net bir şekilde açıklamadı.

iPhone 3GS’teki “S”nin “Speed (Hız)” anlamına geldiği iddia edildi.

anlamına geldiği iddia edildi. iPhone 5C’deki “C”, muhtemelen “Colorful (Renkli)” anlamına geliyordu ama Apple’dan bir doğrulama gelmemişti.

anlamına geliyordu ama Apple’dan bir doğrulama gelmemişti. Macintosh SE’deki “SE”nin “Special Edition (Özel Sürüm)” olduğu bilinse de iPhone SE için aynı anlamı taşıyıp taşımadığı belirsizdi.

iPhone XR ve XS’ten sonra Apple, daha açıklayıcı olan “mini, Plus, Pro, Pro Max” gibi adlandırmalara geçti.

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