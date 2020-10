ABD Tüketici Sağlık Ürünleri Derneği'nden John Troup, son dönemlerde daha da fazla kullanılmaya başlanan sakızlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu ürünlerin tarihine değinen Troup, sakızların nasıl vitaminlerle doldurulduğunu ve sakızların ardında nasıl bir bilim yattığını açıkladı.

Sakızlar, pek çoğumuz tarafından sıklıkla tüketilen besinler arasında yer alıyor. Ancak özellikle de koronavirüs pandemisiyle birlikte sakızlar endüstrisi, çok daha geniş boyutlara ulaştı. Çünkü piyasaya sürülen vitaminlerle dolu şekerlemeler, insanların bağışıklıklarını desteklemelerinin en kolay ve en ucuz yolları olarak karşımıza çıkıyorlar.

1800'lü yıllarda hayatımızın içine girmeye başlayan sakızlar, yıllar içerisinde çok ciddi değişiklikler geçirdi. Üstelik o yıllardaki koşullar, bilim insanlarını deneme yanılma ile yol almaya itiyordu. Günümüze gelen süreçte yapılan deneme yanılma çalışmaları da en sonunda sakızlı şekerlerin bugünkü hallerine evrilmelerini sağladı. Peki bu ürünlerin arkasında nasıl bir bilim yattığını hiç merak ettiniz mi?

ABD Tüketici Sağlık Ürünleri Derneği yöneticilerinden John Troup, sakızlar ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle de ABD vatandaşlarında çok fazla tüketilen bu ürünlerin geçmişinden bahseden Troup, 90'lı yıllarda sakızlı şeker endüstrisi için kritik bir dönem olduğunu söyledi. Çünkü bilim insanları, 90'lı yıllarda bu besinleri vitaminlerle doldurmaya karar vermişlerdi.

Troup, 90'lı başlatılan vitaminli sakız çalışmalarının ciddi bir sorunla karşılaştığını ifade ediyor. Bu sorun, o dönemlerde yapılan çalışmalarda jelatin kullanılmasından kaynaklanıyormuş. Daha çok domuz derisi ya da kemiklerinin kaynatılıp, suyunun damıtılmasından elde edilen jelatin hem çok yer kaplıyor hem de sadece bir vitaminin kullanılmasına imkan tanıyormuş. Bilim insanları o dönemlerde, tercihlerini bugün en yaygın olarak kullanılan C vitamininden yana kullanmışlar. Neticede bugün soğuk algınlığından tutun hemen her hastalık için önemli desteklerden bir tanesi C vitamini. İşte bilim insanları da bu yüzden, sakızları ilk olarak C vitamini ile dolduruyorlar.

Yıllar içerisinde yapılan çalışmalar, ne yazık ki özellikle de jelatin nedeniyle çözümsüz kalıyor. Ancak Troup'un açıklamalarına göre 2009 yılı, şekerleme endüstrisi için milat olmuş. Bunun nedeni ise bitkisel kaynaklı pektin. 2009 yılında bitkilerin hücre duvarlarından elde edilen bu maddenin sakızlarda kullanılmaya başlanması, bilim insanlarına iki önemli avantaj sunmaya başlıyor.

Troup, pektinin bitki kaynaklı oluşunun vejetaryenler için büyük bir nimet olduğunu ifade ediyor. Çünkü önceki dönemlerde jelatin destekli sakızlar, vejetaryen bireyler tarafından pek tercih edilmiyormuş. Ayrıca bilim insanları, pektine birden çok vitamin entegre etmeyi de başarmışlar. İşte bu sayede bugün tüketilen vitaminli şekerlemeler, çeşitli vitaminlerle tüketicilere sunulabiliyor.