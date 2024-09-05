vivo, önümüzdeki hafta başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında binlerce TL indirim ve kulaklık hediyesi kullanıcılara sunuluyor.

Uygun fiyata sunduğu telefonlar ile ülkemizde oldukça popüler bir marka olmayı başaran vivo, düzenli olarak önemli fırsatlara yer veren kampanyalarla da karşımıza çıkıyordu. Çin merkezli şirket, şimdi de bunlara bir yenisini daha ekledi.

vivo, yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken öğrencilerin kaçırmaması gereken indirimler başlattı. vivo'nun buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz kampanya, 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Sepette 3 bin TL'ye varan indirim, 2 bin TL değerinde kulaklık hediyesi

Kampanya kapsamında öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler, siteden yapacakları alışverişlerde 3 bin TL’ye varan sepet indirimi kazanma fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca alışveriş yapanlara normalde 2 bin TL fiyatı olan TWS3e kablosuz kulaklık hediyesi fırsatı da sunulacak.

vivo'nun sevilen orta segmentte modeli V30 256 GB’ı alanlar, 3 bin TL indirim kazanabiliyor. Böylece fiyat 26.999 TL’den 23.999 TL’ye düşüyor. Öte yandan 512 GB’lık versiyonda ise 2000 TL indirim sunuluyor. Bunun yanı sıra uygun fiyatlı telefon Y28’de de 2000 TL’lik indirim var. Böylece bu cihazın fiyatı 11.999 TL’ye düşüyor. Tüm bu telefonları alanlara yanında TWS3’e kulaklığı hediye ediliyor.

V30, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM, 5000 mAh batarya, 6,78 inç 120 Hz ekran gibi özelliklerle karşımıza çıkan bir cihaz. V28’de ise 6,68 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip ekran, 6000 mAh’lik büyük bir batarya, Helio G85 işlemci, 8 GB RAM gibi özellikler var.

Hediye edilecek TWS3e kablosuz kulaklık ise hoş bir tasarıma sahip. Buna ek olarak tek şarj ile 8,5 saatlik pil ömrü ve akıllı aktif gürültü engelleme gibi dikkat çeken detayları var.