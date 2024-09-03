vivo'nun yeni amiral gemisi serisi X200'ün Pro modelinin neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, çok daha iyi özelliklerle karşımıza çıkacak.

Çinli akıllı telefon devi vivo, yeni amiral gemisi telefonları olacak X200 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de bazı cihazlarını görebileceğimiz bu seri, büyük ihtimalle ekimin ortasından sonra bizlerle buluşacak.

Bir süredir vivo X200 Pro hakkında sızıntılar geliyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Yeni sızıntıyla birlikte Türkiye'ye gelmesi olası Pro modelin tüm özellikleri aşağı yukarı belli olmuş oldu.

vivo X200 Pro neler sunacak?

Akıllı telefonlar konusunda en güvenilir kaynaklardan olan Digital Chat Station, vivo X200 Pro’da yer alacak özellikleri Weibo üzerinden paylaştı. Buna göre telefon, 1,5K çözünürlüklü kavisli bir ekranla gelecek. Çerçeveleri de ultra ince olacak. Boyutu hakkında burada bir bilgi yok ancak önceki söylentiler 6,7 inç boyutunda 120 Hz OLED bir ekran olacağı yönündeydi.

Kamera tarafına baktığımızda ise 50 MP’lik Sony sensörün ana kamera olarak karşımıza çıktığını görme ihtimalimiz bir hayli fazla. O sensöre 50 MP’lik ultra geniş lens ve gelişmiş yakınlaştırma imkânı sunacak 200 MP’lik periskop telefoto kamera eşlik edecek. Yani X100 Pro’da olduğu gibi X200 Pro’da da üst düzey bir kamera görmemiz muhtemel.

Telefonun MediaTek’in ekimde tanıtmasını beklediğimiz amiral gemisi işlemci Dimensity 9400’den güç alacak ve performans konusunda öne çıkacak. Cihazdaki en büyük değişikliklerden birini bataryada göreceğiz. Öyle ki kapasite 6000 mAh’e yükselecek. X100 Pro’da 5400 mAh’lik batarya vardı. Bunlar dışında IP68/69 suya ve toza dayanıklılık da cihazda bekleniyor.

vivo X200 Pro hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ekim geldiğinde hem bu model hem de ailenin diğer üyeleri hakkında tüm detayları öğreneceğiz.

vivo X200 Pro muhtemel özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1,5K çözünürlük, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 200 MP Ön Kamera - Batarya 600 mAh İşletim Sistemi Android 14

Yakın zamanda standart vivo X200'ün de özellikleri ortaya çıkmıştı