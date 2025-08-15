vivo, Bütçe Dostu Yeni Telefonu G3 5G'yi Duyurdu

vivo, giriş-orta segment yeni telefonu G3 5G'yi duyurdu. Makul fiyata satılacak telefon, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek. İşte vivo G3 5G hakkında bilinmesi gerekenler...

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "G3 5G"yi duyurdu. Giriş-orta segment arasında özelliklerle donatılan akıllı telefon, makul sayılabilecek fiyatı ile de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo'nun yeni akıllı telefonuna yakından bakalım.

vivo G3 5G, 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor. Telefonun selfie kamerası ise 5 MP çözünürlük değerine sahip.

Karşınızda vivo G3 5G

vivo G3 5G özellikleri

vivo'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışan telefonda 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 3,5 mm kulaklık girişi ve IP64 sertifikası gibi özellikler de vivo G3 5G'de mevcut.

Telefonun arka kısmında ikili kamera kurulumu yer alıyor gibi görünüyor ancak işin aslı öyle değil. vivo G3 5G'de 13 MP çözünürlük sunan tek bir arka kamera bulunuyor.

vivo G3 5G teknik özellikleri:

vivo G3 5G fiyatı

Ekran 6.74 inç, 90 Hz, HD+ (1600 x 720 piksel), LCD
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 6-8 GB (LPDDR4X)
Depolama 128-256 GB (UFS 2.2)
Ön kamera 5 MP
Arka kamera 13 MP
Batarya 6.000 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo G3 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 210 dolar
8 GB + 256 GB 280 dolar
Kaynak : https://www.vivo.com.cn/vivo/param/G35G
