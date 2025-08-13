Samsung'un aşırı uygun fiyatlı yeni telefonu olacak Galaxy A07'nin renk seçenekleri ve özellikleri sızdırıldı. İşte Türkiye'ye de gelecek telefon hakkındaki yeni bilgiler.

Samsung, uygun fiyatlı A serisine ait yeni telefonları düzenli olarak tanıtıyordu. Dev firmanın bu serideki yeni cihazlarından biri de Galaxy A07 olacaktı. Telefon, giriş segmentinde çok uygun fiyatlı bir model olarak gelecek. Üstelik çok büyük ihtimalle Türkiye’de de satışa sunulacak.

Bugün Galaxy A07 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Birkaç hafta önce tasarımının sızdığını görmüştük. Şimdi ise renk seçenekleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Gelin telefonun neler sunacağına birlikte göz atalım.

3 renk seçeneği, 6,7 inç ekran, 6 yıl güncelleme desteği

Sızıntıya göre Samsung Galaxy A07 modeli, 3 renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu renkler; gri, yeşil ve açık mavi olacak. Telefonun tasarımını yukarıdaki görselden görebilirsiniz. Arkada 2’li kamera kurulumu göreceğiz. Ön tarafta ise çentikli, biraz kalın çerçeveli bir tasarım olacak Giriş seviye bir model olduğu için bu modası geçmiş tasarım kabul edilebilir.

Özellik tarafına gelecek olursak cihazın 6,7 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla geldiğini göreceğiz. A07’ye 6 nm bir işlemcinin güç vereceği belirtilmiş ancak ne olduğu aktarılmamış. Muhtemelen Helio G99 olacak. Bunlar dışında IP54 dayanıklılık 6 GB RAM, Android 15 gibi özellikler de söylentiler arasında.

Sızıntının en dikkat çeken kısımlarından biri yazılım desteği. Öyle ki Samsung, bu giriş seviye uygun fiyatlı telefonunda 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi desteğini kullanıcılara sunacak. Galaxy A07 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Telefonun bu ay bitmeden tanıtılmasını bekliyoruz.