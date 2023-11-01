Huawei ve Xiaomi'nin ardından bir başka Çinli teknoloji firması daha kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı. vivo'nun yeni işletim sisteminin ismi ise BlueOS olarak duyuruldu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının göbeğinde kalan Huawei, savaştan en çok etkilenen firmalardan biri olmuştu. Android'e erişimini kaybeden Çinli üretici kendi işletim sistemi yazılımlarını geliştirme yoluna gitmişti. Diğer üreticiler de Huawei'nin yolundan gidiyor. Bu şirketlerin sonuncusu ise vivo oldu.

2023 vivo Geliştirici Konferansı'nda resmî bir açıklama yapan Vivo, kendi geliştirdiği işletim sistemi BlueOS'u resmen duyurdu. Aslında şirketin daha önceki açıklamalarını takip edenler için bu duyuru hiç de şaşırtıcı olmadı.

vivo sonunda amacına ulaştı

vivo aslında 2009 yılında piyasaya girerken kendi işletim sistemini geliştirmek istiyordu ancak o dönemde, adı sanı duyulmamış bir işletim sistemine göre uygulamalar olmaması, geliştiricilerin de risk almak istememesi nedeniyle Çinli üretici faaliyetlerine Android ile başlamıştı. Firma sonunda kendi işletim sistemini oluşturma amacına ulaştı.

vivo yetkililerinden gelen açıklamalara göre işletim sisteminin üç ana ayırt edici özelliği bulunacak. Bu özellikler ise akıllı etkileşimler, daha pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi ve kullanıcı verilerinin güvenliği olarak gösterildi.

Yeni işletim sisteminin performansı dikkat çekti

Android gibi genele ve farklı konfigürasyonlara hitap eden bir işletim sistemindense özelleştirilmiş bir sistemin, daha düşük bir konfigürasyonla bile daha verimli çalışabildiğini daha önce de görmüştük. Vivo'nun BlueOS'u için de benzer bir durum söz konusu. Konferansta yapılan tanıtımda BlueOS'un, bellek kullanımını yüzde 67 azalttığı, render verimliliğini yüzde 48 ve tepki süresini de yüzde 18 arttırdığı ifade edildi.

Güvenlik anlamında vivo, BlueOS'un yazıldığı dilin Rust olduğunu ve böylelikle kaynaktan gelen uygunsuz bellek kullanımının engellendiğini belirtti. BlueOS sadece 32Mb'lık RAM'ler ile bile çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Geçmişte bazı üreticilerin Android üzerine bir tasarım yapıp ortaya çıkan makyajlı yazılımı kendileri geliştirmiş gibi davrandığını görmüştük. vivo için ise durum farklı gözüküyor.