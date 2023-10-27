Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS, şirketin pek çok ürününe ulaşacak. Peki HyperOS alacak telefonlar hangileri? HyperOS güncellemeleri ne zaman başlayacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro'yu duyurdu. Şirket ayrıca bu akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülecek olan yeni arayüzü HyperOS'u da tanıttı. Xiaomi, söz konusu arayüzün sadece yeni telefonlara değil, eski telefonlara da geleceğini açıkladı.

Peki HyperOS alacak telefonlar hangileri? Xiaomi'nin güncelleme takvimi nasıl?

HyperOS alacak telefonlar:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 11 (tüm modeller)

Redmi K50 Pro

Redmi K50

POCO C51,

POCO C55

POCO X4 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO M4

POCO M4 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO M6 Pro

HyperOS alacak tabletler:

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS güncelleme takvimi:

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre HyperOS dağıtımı, kasım ayında başlayacak. İlk aşamada beta sürüm olarak karşımıza çıkacak olan yazılım, daha sonra kararlı sürüme dönecek. Kasım ayı itibarıyla HyperOS almaya başlayacak modeller şöyle:

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi, ilk aşamayı tamamladıktan sonra yeni bir dağıtım süreci başlatacak. Net bir takvimi olmayan ikinci dağıtım aşaması, şu cihazları içerecek:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Tabii HyperOS'a geçiş sadece bu cihazlardan ibaret olmayacak. Şirket, süreç ilerledikçe çok daha fazla sayıda cihazı HyperOS ile donatacak. Bu bağlamda; akıllı saatler, akıllı televizyonlar ile kamera ve hoparlörler de HyperOS'a yükseltilecek.

Peki HyperOS neler sunuyor?