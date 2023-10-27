Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro'yu duyurdu. Şirket ayrıca bu akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülecek olan yeni arayüzü HyperOS'u da tanıttı. Xiaomi, söz konusu arayüzün sadece yeni telefonlara değil, eski telefonlara da geleceğini açıkladı.
Peki HyperOS alacak telefonlar hangileri? Xiaomi'nin güncelleme takvimi nasıl?
HyperOS alacak telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 11 (tüm modeller)
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- POCO C51,
- POCO C55
- POCO X4 5G
- POCO X4 GT
- POCO X4 Pro 5G
- POCO X5
- POCO X5 Pro
- POCO X6
- POCO X6 Pro
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO M4
- POCO M4 Pro
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO M6 Pro
HyperOS alacak tabletler:
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
HyperOS güncelleme takvimi:
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre HyperOS dağıtımı, kasım ayında başlayacak. İlk aşamada beta sürüm olarak karşımıza çıkacak olan yazılım, daha sonra kararlı sürüme dönecek. Kasım ayı itibarıyla HyperOS almaya başlayacak modeller şöyle:
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
Xiaomi, ilk aşamayı tamamladıktan sonra yeni bir dağıtım süreci başlatacak. Net bir takvimi olmayan ikinci dağıtım aşaması, şu cihazları içerecek:
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Tabii HyperOS'a geçiş sadece bu cihazlardan ibaret olmayacak. Şirket, süreç ilerledikçe çok daha fazla sayıda cihazı HyperOS ile donatacak. Bu bağlamda; akıllı saatler, akıllı televizyonlar ile kamera ve hoparlörler de HyperOS'a yükseltilecek.
Peki HyperOS neler sunuyor?