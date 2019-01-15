Tamamen Çerçevesiz Vivo Apex 2, 24 Ocak'ta Tanıtılacak

Vivo Nex ile çerçevesiz akıllı telefon akımının öncülerinden olan Vivo, 2019 yılına da bomba gibi bir giriş yaparak Vivo Apex 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, çerçevesiz akıllı telefonlar konusunda 2018 yılının en dikkat çeken markalarından biri olmayı başarmıştı. Yeni paylaşılan bir tanıtım posteri, şirketin 2019 yılına da bomba gibi gireceğini gösteriyor.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir postere göre Weibo, 24 Ocak tarihinde yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Bu telefonun ‘Waterdrop’ (Su damlası) kod adına sahip olan Vivo Apex 2 olması bekleniyor.

Cihaz hakkında detaylı bir bilgiye sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Fakat şu ana kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar Vivo'nun çerçevesiz bir akıllı telefonu piyasaya sunmaya hazırlandığını gösteriyordu.

Vivo Apex 2 ile ilgili ilk sızıntılar geçtiğimiz hafta Twitter’da ortaya çıkmıştı. Fakat bu sızıntılar cihazı yandan gösterdiğinden tasarım anlamında net bir bilgi vermiyordu. Vivo’nun yeni lansman posteri ise ortada bulunan su damlası ile ciddi şekilde ipucu sağlıyor.