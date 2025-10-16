Tümü Webekno
  Webtekno
  Mobil

OriginOS 6 Resmen Duyuruldu: İşte vivo Telefonlara Gelecek Yenilikler!

vivo, kullanıcıların büyük bir merakla bekledikleri yeni arayüzü OriginOS 6'yı duyurdu. Hem tasarım hem performans tarafında önemli yeniliklere ev sahipliği yapan arayüz, tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

OriginOS 6 Resmen Duyuruldu: İşte vivo Telefonlara Gelecek Yenilikler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de de geniş bir kitleye hitap eden Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni arayüzü OriginOS 6'yı duyurdu. Net bir şekilde Apple'ın Liquid Glass tasarımından esinlenen vivo, müşterilerine etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

OriginOS 6, sadece Liquid Glass'ı benimseyen yeni görsel detaylarla gelmiyor. Bu arayüzde önemli performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ özellikleri de yer alıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan OriginOS 6 ile kullanıma sunulacak yeni özelliklere yakından bakalım.

OriginOS 6 ile vivo telefonlara gelecek yenilikler:

Arayüzdeki yenilikler:

Başlıksız-1

OriginOS 6'nın en dikkat çeken yönü “Space System” adını taşıyan 3 boyutlu arayüz katmanları. Ekrandaki öğeler ışığa ve derinliğe göre tepki veriyor.

  • Dynamic Glow: Gerçek ışık yansıması efekti.
  • Translucent Color: Yarı saydam renk paletiyle modern görünüm.
  • Gradient Blur: Yumuşak geçişli bulanıklık efektleri.
  • Card Stacking: Katmanlı bilgi kartlarıyla sade navigasyon.
  • Lock Screen Clock: Özelleştirilebilir saat stilleri.

Sistem performansındaki iyileştirme ve yenilikler:

Başlıksız-1

Vivo’nun “Smooth Engine” motoru, performans ve verimlilik dengesini yeni bir seviyeye taşıyor. Yapılan açıklamalara göre;

  • Uygulama başlatma hızında yüzde 18,5 artış, kaydırma akıcılığında yüzde 10,5 artış.
  • Dual Rendering teknolojisi, animasyonlarda kare hızı stabilitesini artırırken enerji tüketimini azaltıyor.
  • Memory Fusion ile sistem, yoğun kullanımda bile gecikmeyi minimuma indiriyor.
  • Animasyon performansında yüzde 35 artış.
  • Dokunmatik tepki hızında yüzde 41 artış.

Yapay zekâ tarafındaki yenilikler:

Başlıksız-1

OriginOS 6, günlük görevleri kolaylaştıran pek çok AI özelliği ile geliyor. Mevcut AI özelliklerinde de iyileştirmeler var.

  • AI Search: Tüm sistemde akıllı arama.
  • AI Creation: Belge ve not yazarken içerik önerileri.
  • AI Captions: Sesleri anında metne ve çeviriye dönüştürme.
  • Magic Move & Image Expander: Fotoğrafları düzenlerken nesneleri taşıyabilme ve çerçeveyi genişletme.
  • AI UHD: Düşük çözünürlüklü fotoğrafları netleştirme.

Çoklu ekran deneyimindeki iyileştirmeler ve yeni araçlar:

Başlıksız-1

OriginOS 6 ile kullanıma sunulacak yeni Office Kit, bilgisayar ve telefon arasında belge paylaşımını kolaylaştırıyor.

  • Free Transfer: Kablosuz dosya aktarımı.
  • Screen Mirroring: Telefon ekranını bilgisayara yansıtma.
  • DocMaster: PDF’ten Word’e, görselden metne dönüştürme araçları.
  • Task Handoff: Notlara cihazlar arasında kesintisiz erişim.

Pil, güvenlik ve konfor kategorilerindeki diğer yenilikler:

OriginOS 6, yalnızca performans değil, enerji yönetiminde de iddialı olacak gibi görünüyor. İşte vivo'nun duyurduğu diğer yenilikler:

  • Micro Power Saver: Yüzde 1 pilde bile temel işlevleri korur.
  • Bypass Charging: Şarj sırasında ısınmayı azaltır.
  • Private Space: Şifreli özel dosya alanı.
  • Scenario Bionic Brightness: Göz konforu odaklı dinamik parlaklık.
  • Motion Prompts: Araç içi kullanımda hareket hissini dengeleyerek mide bulantısını azaltır.

Uzun vadeli akıcılık garantisi:

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre OriginOS 6, 5 yıl boyunca akıcılığını koruyacak. Şirket, bunun garantisini verebilmek için SGS sertifikası almış durumda.

Peki OriginOS 6 alacak vivo telefonlar hangileri?

