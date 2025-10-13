Tümü Webekno
OriginOS 6 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar Açıklandı: İşte Ay Ay Güncelleme Takvimi

vivo, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi OriginOS 6'nın ay ay hangi telefonlara geleceğini açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm Android markalar, telefonlarına yeni işletim sistemi sürümlerini getirmeye başlamıştı. Ülkemizde popüler bir şirket olan vivo da bunlardan biri olacak. Öyle ki şirketin Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi sürümü OriginOS 6’nın dağıtımı 15 Ekim 2025 tarihinde resmen başlayacak.

Peki vivo telefon sahipleri tarafından merakla beklenen güncelleme hangi modellere gelecek? Şirket, ay ay hangi modellerin güncellemeyi alacağını resmen açıkladı. Gelin bu telefonlara bakalım.

OriginOS 6 alacak vivo telefonlar

Kasım 2025

  • Vivo X Fold 5
  • Vivo X200 Ultra
  • Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition
  • Vivo X200 Pro
  • Vivo X200 Pro mini
  • Vivo X200s
  • Vivo X200

Aralık 2025

  • Vivo X Fold 3 Pro
  • Vivo X Fold 3
  • Vivo X100 Ultra
  • Vivo X100s Pro
  • Vivo X100s
  • Vivo X100 Pro
  • Vivo X100

Ocak 2026

  • Vivo X Fold 2
  • Vivo X90 Pro+
  • Vivo X90 Pro
  • Vivo X90s
  • Vivo X90
  • Vivo S30 Pro mini
  • Vivo S30

Şubat 2026

  • Vivo X Flip
  • Vivo S20 Pro
  • Vivo S20

Mart 2026

  • Vivo X Fold+
  • Vivo S19 Pro
  • Vivo S19
  • Vivo Pad 5 Pro
  • Vivo Pad 5
  • Vivo Pad 5e
  • Vivo Pad 3 Pro
  • Vivo Pad 3

Nisan 2026

  • Vivo S18 Pro
  • Vivo S18
  • Vivo S18e
  • Vivo Y500

Mayıs 2026

  • Vivo Y300 GT
  • Vivo Y300 Pro+
  • Vivo Y300
  • Vivo Y300c
  • Vivo Y300t
  • Vivo Y300+

OriginOS 6 güncellemesi vivo telefonlara tasarım değişikliği başta olmak üzere birçok yenilik getiriyor. Artık Apple’ın iOS 26 güncellemesine benzer daha saydam bir tasarımın telefonda yer alacağını göreceğiz. Ana ekranda daha fazla kişiselleştirme, widget’larda yenilikler, yapay zekâ özelliklerinde geliştirmeler gibi birçok yenilik var.

Android

