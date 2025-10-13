OriginOS 6 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar Açıklandı: İşte Ay Ay Güncelleme Takvimi

vivo, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi OriginOS 6'nın ay ay hangi telefonlara geleceğini açıkladı.

Tüm Android markalar, telefonlarına yeni işletim sistemi sürümlerini getirmeye başlamıştı. Ülkemizde popüler bir şirket olan vivo da bunlardan biri olacak. Öyle ki şirketin Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi sürümü OriginOS 6’nın dağıtımı 15 Ekim 2025 tarihinde resmen başlayacak.

Peki vivo telefon sahipleri tarafından merakla beklenen güncelleme hangi modellere gelecek? Şirket, ay ay hangi modellerin güncellemeyi alacağını resmen açıkladı. Gelin bu telefonlara bakalım.

OriginOS 6 alacak vivo telefonlar

Kasım 2025

Vivo X Fold 5

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro mini

Vivo X200s

Vivo X200

Aralık 2025

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s Pro

Vivo X100s

Vivo X100 Pro

Vivo X100

Ocak 2026

Vivo X Fold 2

Vivo X90 Pro+

Vivo X90 Pro

Vivo X90s

Vivo X90

Vivo S30 Pro mini

Vivo S30

Şubat 2026

Vivo X Flip

Vivo S20 Pro

Vivo S20

Mart 2026

Vivo X Fold+

Vivo S19 Pro

Vivo S19

Vivo Pad 5 Pro

Vivo Pad 5

Vivo Pad 5e

Vivo Pad 3 Pro

Vivo Pad 3

Nisan 2026

Vivo S18 Pro

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo Y500

Mayıs 2026

Vivo Y300 GT

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300

Vivo Y300c

Vivo Y300t

Vivo Y300+

OriginOS 6 güncellemesi vivo telefonlara tasarım değişikliği başta olmak üzere birçok yenilik getiriyor. Artık Apple’ın iOS 26 güncellemesine benzer daha saydam bir tasarımın telefonda yer alacağını göreceğiz. Ana ekranda daha fazla kişiselleştirme, widget’larda yenilikler, yapay zekâ özelliklerinde geliştirmeler gibi birçok yenilik var.