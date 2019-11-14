Çinli teknoloji üreticilerinden Vivo'nun yeni akıllı telefonu "S5" duyuruldu. 6.44 inç boyutundaki büyük ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefon, 15 Kasım itibarıyla Çin'de satın alınabilecek.

2019 yılında akıllı telefon sektöründe iyi bir çıkış yakalayan şirketlerden bir tanesi olan Vivo, düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefon modeli "S5"i duyurdu. Neredeyse çerçevesiz yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran S5, donanımsal özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ciddi anlamda büyük bir yapısı olan Vivo S5, 6.44 inç boyutundaki AMOLED ekranıyla geliyor.

Vivo S5'in büyük ekranı, delikli bir yapıya sahip ve tüketicilere, FHD+ çözünürlük sunuyor. Telefonun delikli ekranında yer alan ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde. Ayrıca bu telefonun ekranı, üzerinde parmak izi okuyucu da bulunduruyor. Dilerseniz şimdi, Vivo S5'in nasıl göründüğüne bakalım.

Vivo S5, 8 çekirdekli Snapdragon 712 işlemcisinden güç buluyor. Telefonun bu gücü 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanıyla destekleniyor. Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9 arayüzünün kullanıldığı akıllı telefon, kullanıcılara özelleştirilmiş bir Android deneyimi sunuyor. Bu ürünü satın almak isteyen tüketiciler; siyah, mavi veya açık mavi renklerinden herhangi birini tercih edebiliyorlar.

Telefonun arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu tüketicilere 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana arka arka kamerayı sunuyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör, 5 megapiksel çözünürlüğündeki portre odaklı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro kamera eşlik ediyor.

Vivo S5, 4.100 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip. Bu büyük batarya, 22.5 watt Vivo Flash Charge desteğine sahip ve bu da telefonun sadece yarım saat içerisinde yüzde 50 oranında şarj olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Vivo S5'in arka kısmının cam yapıda olması, telefona çok şık bir görünüm kazandırıyor.

Vivo S5 teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç, FHD+ (2400 × 1080 piksel) AMOLED

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 712, Adreno 616 GPU

RAM: 8 GB LPPDDR4x

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: f/1.9, 48 MP + f/2.2, 8 MP (ultra geniş açı) + f/2.8, 5 MP (derinlik sensörü) + f/2.4 2 MP (makro lens)

Ön Kamera: f/2.45, 32 MP

Batarya: 22.5 watt Vivo Flash Charge destekli 4.100 mAh

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9

Renkler: Siyah, mavi, açık mavi

Boyutlar: 157.9 mm x 73.92 mm x 8.64 mm

Ağırlık: 188 gram

Vivo S5 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Vivo S5, 15 Kasım itibarıyla Çin'de satın alınabilecek. Ürünün fiyatı ise 128 GB'lik versiyon için 385 dolar (yaklaşık 2.220 TL + vergiler), 256 GB'lik versiyon içinse 430 dolar (yaklaşık 2.500 TL + vergiler) olacak. Ürünün hangi ülke pazarlarına gireceği şu an için belirsizliğini koruyor.