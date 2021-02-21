Vivo S9e’nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Vivo’nun yeni orta segment akıllı telefonu S9e’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun henüz lansman hazırlığında olduğu biliniyordu.

Vivo S9e modeli akıllı telefonun henüz duyurusu yapılmış olmasına karşın piyasaya özellikleri ve fiyatının sızdırılması akıllara yeni bir PR çalışması ihtimalini getirdi. 2020 yılında Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticilerin akıllı telefon modelleri hakkında yapılan sızıntılar piyasaya damga vurmuştu.

Çinli firmaların her çıkaracakları telefon modeli hakkında sızıntı olması akıllara artık bunun PR olması ihtimalini getiriyor. Akıllı telefon piyasasını ele geçirmiş olan Çin teknoloji devleri neredeyse piyasaya istedikleri gibi yön verir hale geldiler. Vivo S9e sızıntısı da bu durum hakkında kafaları karıştırıyor.

Vivo S9e özellikleri:

Ekran: 6.44 inç AMOLED

6.44 inç AMOLED Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 820

MediaTek Dimensity 820 Ram: 8 GB

8 GB Dahili Hafıza: 128/256 GB

128/256 GB Batarya: 33W Hızlı Şarj, 4100 mAh

33W Hızlı Şarj, 4100 mAh Kamera Arka: 64 MP birincil

64 MP birincil Kamera Ön: 32 MP Samsung GD1

Vivo S9e arka kamerasında 3 adet kamera olması bekleniyor. 64 MP birinci kamera sızdırıldı ancak diğer iki kamera konusunda henüz bir haber yayınlanmadı. MediaTek Dimensity 820 ile telefon tam bir orta segment kullanıcıya hitap ediyor.

Ekran yenileme hızı iPhone 11 ve iPhone 12’den daha iyi 90 Hz ki zaten bu yıl Android üreticilerinin birçoğu akıllı telefonların ekranlarında minimum 90 Hz yenileme özelliği bulundurmuşlardı. Telefonun 128 ve 256 GB dahili bellekle çıkması sayesinde en azından birçok kullanıcı nispeten depolama sorunu yaşamayacak.

Vivo S9e fiyatı:

Vivo S9e fiyatıysa segmentine göre biraz yüksek gibi. Orta segment bir telefon gibi gözükse de Vivo S9 için 2598 Yuan fiyat belirlenmiş. 2598 Yuan'sa ortalama 2789 TL’ye tekabül ediyor. Elbette telefonun vergisiyle beraber 2789 TL epey yükselebilir.

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