vivo X200 serisinde bulunacak 3 modelin tasarımı paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, vivo X200 ile vivo X200'ün büyük oranda aynı, vivo X200 Pro'nun ise nispeten farklı bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı X200 serisi telefonlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından JD, yaklaşmakta olan akıllı telefonları listelemeye başladı. Hâl böyle olunca vivo X200 modellerinin nihai tasarımları gün yüzüne çıkmış oldu.

Aslına bakacak olursak vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao, birkaç gün önce X200'ün tasarımını paylaşmıştı. Ancak serinin diğer modellerine ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. JD'nin listelemesi ile vivo X200'e ek olarak X200 Pro ve X200 Pro Mini'nin tasarımı da netleşmiş oldu.

Karşınızda vivo X200

vivo X200'ün tasarımında şaşırtan bir şey yok. Ancak iş X200 Pro'ya geldiği zaman bu durum değişiyor. Çünkü vivo, Pro modelde daha farklı bir kamera kurulumu oluşturacak.

vivo X200 Pro böyle görünecek

Paylaşılan görüntüleri vivo X200 Pro'nun X200 ile aynı renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Ancak vivo X200 Pro'daki kamera kurulumu, yerleşimleri açısından farklı olacak. vivo'nun neden böyle bir tercih yaptığı henüz belli değil.

vivo X200 Pro Mini, X200'e benzeyecek

vivo X200 Pro Mini'nin tasarımı ile vivo X200'ün tasarımı büyük oranda aynı olacak. Ancak vivo X200 Pro Mini, diğer modellerden ayrışarak yeşil ve pembe renk seçeneklerine sahip olacak.