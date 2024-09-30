vivo, Android 15 tabanlı arayüzü FunTouch OS 15'i bazı amiral gemisi telefonları için yayımladı. vivo, bu hamleyle Google ve Samsung'u geride bırakmış oldu.

Çinli teknoloji devi vivo'dan rakiplerinin sinirlerini oynatacak bir hamle geldi. Şirket, bazı amiral gemisi telefonları için Android 15 tabanlı arayüzü Funtouch OS 15'i resmen yayımladı. Merak edenler için hemen açıklayalım; Samsung ve Google bile hâlâ Android 15'in kararlı sürümünü müşterilerine ulaştıramadılar.

Google'ın Şubat 2024'te duyurduğu Android 15, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir yazılım. Hatta Google, Android 15'in çeşitli sürümlerini çoktan yayımladı. Ancak işler, kararlı sürüm yayımlamaya gelince ciddi anlamda karıştı. Bugün Google Pixel 9 bile hâlâ Android 15 çalıştırmıyor. vivo, Funtouch OS 15 hamlesi ile Google'ı bile sollamış oldu.

Funtouch OS 15, hangi telefonlar için yayımlandı?

vivo X100

vivo X Fold3 Pro

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre Android 15 tabanlı Funtouch OS 15'in kararlı sürüm dağıtımı, 30 Eylül itibarıyla başlayacaktı. Yani bazı ülkelerdeki kullanıcılar, bugün itibarıyla Android 15 deneyimi yaşamaya başlayacaklar. Ancak gördüğümüz kadarıyla şirket, resmî açıklamaya rağmen dağıtım için elini çabuk tuttu. Umarız Funtouch OS 15, olumsuz yorumlarla vivo'nun başını ağrıtmaz.